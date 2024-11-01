Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, προσκεκλημένος στο «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη.
Δείτε το trailer:
Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο πρωθυπουργός μιλά για τα ελληνοτουρκικά, τις αμερικανικές εκλογές, την οικονομία, την ακρίβεια, τους νέους μισθούς, τις συντάξεις και το εθνικό σύστημα υγείας.
Αυτό το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, στο «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη.
Πηγή: skai.gr
