Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με Ρούτε - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας - Η ανάρτησή του

Νίκος Δένδιας - Μαρκ Ρούτε

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε θέματα τα οποία πρόκειται να εξεταστούν στην προσεχή σύνοδο υπουργών 'Αμυνας του ΝΑΤΟ, στις 13 Φεβρουαρίου 2025», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στην πλατφόρμα "Χ" ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Νίκος Δένδιας Μαρκ Ρούτε ΝΑΤΟ
