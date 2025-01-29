Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε θέματα τα οποία πρόκειται να εξεταστούν στην προσεχή σύνοδο υπουργών 'Αμυνας του ΝΑΤΟ, στις 13 Φεβρουαρίου 2025», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στην πλατφόρμα "Χ" ο κ. Δένδιας.

Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Mark Rutte @SecGenNATO, με τον οποίο συζητήσαμε θέματα τα οποία πρόκειται να εξεταστούν στην προσεχή Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, στις 13 Φεβρουαρίου 2025. pic.twitter.com/m9wJV1PiRw — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 29, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.