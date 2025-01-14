Τηλεδιάσκεψη του Κ. Μητσοτάκη με μαθητές του Πρότυπου ΕΠΑΛ Περάματος

Τηλεδιάσκεψη με μαθητές του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Περάματος είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέχεια της επίσκεψής του στο σχολείο τον Δεκέμβριο του 2023, και είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη σχολική εφημερίδα τους.



Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις των μαθητών για τη σχολική εφημερίδα τους.



Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κατάσταση και οι προοπτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης. «Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε -και, δυστυχώς, το πιστεύουν κάποιοι ακόμα- ότι η επαγγελματική εκπαίδευση είναι ο “φτωχός συγγενής” της γενικής εκπαίδευσης. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή είναι μια λογική την οποία πρέπει να αντιστρέψουμε. Η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να ανοίξει εξαιρετικά ενδιαφέροντες λεωφόρους επαγγελματικής ανέλιξης και προόδου και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με τη σημασία που της αξίζει», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.



Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιείται πρόγραμμα αναβάθμισης του εξοπλισμού των ΕΠΑΛ με διαδραστικούς πίνακες και σύγχρονα μέσα για τα εργαστήρια, στα πλαίσια του οποίου, όπως ενημερώθηκε, το ΕΠΑΛ Περάματος προμηθεύτηκε και ηλεκτρικό αυτοκίνητο.



Με αυτήν την αφορμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα καινούργια επαγγέλματα που δημιουργούν οι εξελίξεις στην οικονομία και την τεχνολογία, όπως είναι οι τεχνικοί ηλεκτρονικών αυτοκινήτων. «Ξέρουμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι το μέλλον. Με τι ακριβώς ταχύτητα θα αντικαταστήσουν τα συμβατικά δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα έχουμε διαρκώς πολλά περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και άξιους τεχνίτες που θα πρέπει να μπορούν να τα επισκευάσουν», σημείωσε.



Αναφερόμενος γενικότερα στον εξοπλισμό των ΕΠΑΛ, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «έχουμε κάνει βήματα, δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε και επειδή εντυπωσιάστηκα πολύ από το σχολείο σας, δεν είναι όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια όπως το δικό σας πρότυπο ΕΠΑΛ. Αλλά ο σκοπός που έχουν τα πρότυπα ΕΠΑΛ είναι ακριβώς να πάρουμε εμπειρίες και γνώσεις που θα μπορέσουμε στη συνέχεια να τις μεταλαμπαδεύσουμε και σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια».



Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ερωτήσεις για το πώς οραματίζεται την Ελλάδα του αύριο, τη σημασία που έχει γι’ αυτόν η οικογένειά του, το πώς αντιμετωπίζει τις αρνητικές κριτικές, καθώς και ποιον Έλληνα πολιτικό θαυμάζει.

«Έχω έναν ιδιαίτερο θαυμασμό -και δεν οφείλεται στο γεγονός ότι έχω μια μακρινή οικογενειακή σχέση- στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο προσπαθώ συνέχεια να μελετώ», σημείωσε. «Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε τη σύγχρονη Ελλάδα όπως τη γνωρίζουμε κι ένας άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε και “διάβασε” πάρα πολύ καλά τις γεωπολιτικές ισορροπίες της εποχής του».

Ερωτηθείς αν έχει κάποιο μότο, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι στο γραφείο του έχει σταθερά ένα «ταμπελάκι», που πήρε από το γραφείο του πατέρα του, όπου αναγράφεται: «οι γόρδιοι δεσμοί δεν λύνονται, κόβονται». «Υπάρχουν φορές όπου πρέπει να κάνεις πραγματικές υπερβάσεις, οπότε το έχω στο γραφείο μου να μου θυμίζει ότι πρέπει ενίοτε πρέπει να διαλέγουμε την πιο τολμηρή, την πιο προχωρημένη λύση, έστω κι αν αυτό μπορεί να σημαίνει αναταραχή ή να προκαλεί κάποιο πρόσκαιρο πολιτικό κόστος», συνέχισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε ακόμα από τα παιδιά για τα πρόσωπα που έχει γνωρίσει στην πολιτική του διαδρομή. «Ξεχωρίζω εκείνους τους ανθρώπους που έχουν τη δύναμη να ξεπεράσουν δυσκολίες και να κάνουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ανθρώπους που μπορεί να παλεύουν με την αναπηρία και να μην περιορίζονται από το πρόβλημα το οποίο τους έχει τύχει, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον στην επαγγελματική τους διαδρομή, αυτοδημιούργητους ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα και κυνηγούν το όνειρό τους, απάντησε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι πάντα συγκρατεί ανθρώπους «οι οποίοι ξεπερνούν όρια και φραγμούς που κάποιους άλλους μπορεί να τους κρατάνε πίσω».

Σε ερώτηση για το πώς διαχειρίζεται την αρνητική κριτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχώρισε τα κακόβουλα σχόλια, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, από την εποικοδομητική κριτική, η οποία είναι πάντα ευπρόσδεκτη. «Δεν υπάρχει κανείς λόγος να δίνω χρόνο και να τροφοδοτώ με κάποιο τρόπο ένα κύμα τοξικότητας. Τελείως διαφορετικό η καλοπροαίρετη κριτική, αυτήν την επιζητούμε και τη θέλουμε και όταν είναι από ανθρώπους που εκτιμούμε, οφείλουμε να την ακούμε», υπογράμμισε.

Η συζήτηση περιστράφηκε επίσης γύρω από το ζήτημα της οικογενειακής ζωής και της σημαντικής στήριξης που προσφέρει η οικογένεια στον κάθε έναν. «Η οικογένεια είναι το στήριγμα», επισήμανε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις δικές του εμπειρίες. «Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις αυτήν τη δουλειά αν δεν έχεις αμέριστη στήριξη από την οικογένειά σου», συμπλήρωσε.

Περιγράφοντας το όραμά του για την Ελλάδα του μέλλοντος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Μια Ελλάδα η οποία μπορεί να δίνει σε εσάς, τα παιδιά ενός Επαγγελματικού Λυκείου, τις ίδιες ακριβώς ευκαιρίες με τα παιδιά που μπορεί να πηγαίνουν σε κάποιο άλλο σχολείο μιας περιοχής που μπορεί να θεωρείται πιο προνομιούχος, ώστε να μπορείτε να υλοποιήσετε το όραμά σας. Μια Ελλάδα η οποία θα είναι στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης, δεν θα είναι πια ουραγός αλλά θα μπορεί να πρωταγωνιστεί σε τομείς στους οποίους έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Θα προστατεύει το περιβάλλον, το οποίο έχει τόσο μεγάλη σημασία για εμάς, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να είναι και στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, αυτής της τεράστιας επανάστασης η οποία συντελείται αυτήν τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας, όμως, ταυτόχρονα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πτυχές, τις οποίες πρέπει να ελέγξουμε, να ρυθμίσουμε και ενδεχομένως, να περιορίσουμε».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.