Με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση συναντήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με την συζήτηση να επικεντρώνεται στα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως η ανακύκλωση και το τέλος ταφής απορριμμάτων.

Στη δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Διαχρονικά, στηρίζει την αυτοδιοίκηση και την προσπάθεια που κάνουμε για την αυτονομία της. Είμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη συγκυρία. Θέλουμε να προχωρήσει η κυκλική οικονομία, θέλουμε να προχωρήσει η ανακύκλωση και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους, αυτό να γίνει στην πράξη. Γι’ αυτό και ζητάμε τον επανασχεδιασμό των στρατηγικών και των πολιτικών, να μιλήσουμε επιτέλους για ένα ανταποδοτικό τέλος κυκλικής οικονομίας και για ένα νέο μοντέλο διοίκησης συνολικά για τους φορείς που ασχολούνται με τα απορρίμματα και βεβαίως, για τον ΕΔΣΝΑ. Έχουμε πολύ αγώνα μπροστά μας. Θα έχουμε και άλλες συσκέψεις με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχουμε τη στήριξη των κομμάτων, όπως της Νέας Αριστεράς, σε όλη αυτή την προσπάθεια».

Με τη σειρά του ο κ. Χαρίτσης, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Συναντήθηκα σήμερα με τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα, τον οποίο και ευχαριστώ για την ενημέρωση, σχετικά με το πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει με την αιφνιδιαστική απόφαση του ΕΔΣΝΑ, για την εκτίναξη του κόστους για το τέλος ταφής των απορριμμάτων. Μια απόφαση, η οποία τινάζει κυριολεκτικά στον αέρα τους προϋπολογισμούς των Δήμων της Αττικής. Δεν πρέπει όμως να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Πίσω από την απόφαση αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Μια κυβέρνηση, η οποία θεσμοθέτησε εν μέσω πανδημίας και ενώ το ενεργειακό κόστος ήταν ήδη πολύ υψηλό, για τους Δήμους το 2021 το τέλος ταφής, με έναν τρόπο αυθαίρετο, ο οποίος επιβάρυνε και επιβαρύνει υπέρμετρα τους Δήμους. Και όλο αυτό συνέβη παρότι η ίδια η κυβέρνηση, εδώ και 5 χρόνια, έχει αγνοήσει όλες τις εκκλήσεις για να υπάρξει ένα σοβαρό πρόγραμμα επενδύσεων στην ανακύκλωση, στη στήριξη των Δήμων στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Καλώ, για μια ακόμη φορά την κυβέρνηση, επιτέλους να αφήσει τα επικίνδυνα παιχνίδια τα οποία στοιχίζουν πολύ ακριβά στην αυτοδιοίκηση και να ανοίξει επιτέλους έναν σοβαρό διάλογο για μια διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία θα είναι φιλοπεριβαλλοντική, η οποία θα έχει σαφή δημόσιο χαρακτήρα και η οποία θα θέτει την αυτοδιοίκηση πρωταγωνίστρια σε αυτή την τόσο κρίσιμη διαδικασία για την κοινωνία μας».



Πηγή: skai.gr

