Ανδρουλάκης: Μετά την παρέμβασή μας για τα ασφάλιστρα, ομολογούν την παταγώδη αποτυχία τους - Βίντεο

Οι πολιτικές της ΝΔ μας αναγκάζουν να βάζουμε το χέρι στην τσέπη 

Ανδρουλάκης

«Οι υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ» τονίζει στο βίντεο που ανέβασε στο Tiktok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος παράλληλα στην τροπολογία που καταθέτει σήμερα.

Στόχος όπως είπε είναι «για να μπει φραγμός στην ασυδοσία που επιβαρύνει πάνω από 1 εκ. συμπολίτες μας».

Δείτε το βίντεο: 

@nikos.androulakis

Οι υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ. Σήμερα καταθέτουμε τροπολογία για να μπει φραγμός στην ασυδοσία που επιβαρύνει πάνω από 1 εκ. συμπολίτες μας.

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
