Ανδρουλάκης: Μετά την παρέμβασή μας για τα ασφάλιστρα, ομολογούν την παταγώδη αποτυχία τους - Βίντεο

«Οι υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ» τονίζει στο βίντεο που ανέβασε στο Tiktok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος παράλληλα στην τροπολογία που καταθέτει σήμερα.
Στόχος όπως είπε είναι «για να μπει φραγμός στην ασυδοσία που επιβαρύνει πάνω από 1 εκ. συμπολίτες μας».
Δείτε το βίντεο:
@nikos.androulakis
Οι υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ. Σήμερα καταθέτουμε τροπολογία για να μπει φραγμός στην ασυδοσία που επιβαρύνει πάνω από 1 εκ. συμπολίτες μας.♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
