Ανδρουλάκης: Μετά την παρέμβασή μας για τα ασφάλιστρα, ομολογούν την παταγώδη αποτυχία τους - Βίντεο

«Οι υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ» τονίζει στο βίντεο που ανέβασε στο Tiktok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος παράλληλα στην τροπολογία που καταθέτει σήμερα.

Στόχος όπως είπε είναι «για να μπει φραγμός στην ασυδοσία που επιβαρύνει πάνω από 1 εκ. συμπολίτες μας».

Δείτε το βίντεο:

@nikos.androulakis Οι υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ. Σήμερα καταθέτουμε τροπολογία για να μπει φραγμός στην ασυδοσία που επιβαρύνει πάνω από 1 εκ. συμπολίτες μας. ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.