Με την ανάγνωση του υπομνήματος Τριαντόπουλου ξεκίνησαν οι εργασίες της προανακριτικής

Με την ανάγνωση του Υπομνήματος που κατέθεσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος άρχισαν οι εργασίες της Προκαταρκτικής Επιτροπής που διερευνά την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (αρ. 259 ΠΚ) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-2-2023 και 6-3-2023 σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του για τις παρεμβάσεις στον χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο κ. Τριαντόπουλος επέλεξε να παρέχει τις εξηγήσεις του στην Επιτροπή σχετικά με την υπόθεση δια υπομνήματος και όχι δια ζώσης, καθώς έχει τη δυνατότητα της σχετική επιλογής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Προκαταρκτικής Παναγής Καππάτος θα διαβάσει το υπόμνημα του κ. Τριαντόπουλου και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν τα μέλη της Επιτροπής.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, θα ακολουθήσει «συζήτηση και λήψη απόφασης επί αποδεικτικών μέσων και επί λοιπών διαδικαστικών θεμάτων».

Σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παναγής Καππάτος παρέλαβε νέα εξώδικη δήλωση που απέστειλε η Μαρία Καρυστιανού, με την οποία δηλώνει «στήριξη της κατηγορίας κατά τα άρθρα 63, 67 επ. και 82 επ. ΚΠΔ κατά του υπόπτου Χρήστου Τριαντόπουλου και των συμμετοχών αυτού». Προτείνει να κληθούν 17 μάρτυρες προς εξέταση, μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πέντε ακόμη πρώην υπουργοί και υφυπουργοί της περιόδου της σιδηροδρομικής τραγωδίας και να μην ολοκληρωθουν οι εργασίες της Επιτροπής χωρίς εξέταση μαρτύρων και διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Το εξώδικο της κ. Καρυστιανού επιδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής.

Οι εργασίες της Επιτροπής συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

