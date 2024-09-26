Πριν από λίγο το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη σχολίασε τις κατηγορίες που απηύθυνε ο Χάρης Δούκας περί επιθέσεων λάσπης εις βάρος του από συνεργάτες του προέδρου και εκ νέου υποψήφιου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Κανένας στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη δεν έχει καταφερθεί με ανάρμοστο τρόπο εναντίον κανενός υποψηφίου. Καλό θα είναι να περιφρουρήσουμε όλοι μας ανεξαιρέτως μια διαδικασία, που οι πάντες αναγνωρίζουν ότι εξελίσσεται σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού. Ας μην ψάχνουν κάποιοι σωσίβιο σε μια τεχνητή πόλωση», ήταν το σχόλιο του επιτελείου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

