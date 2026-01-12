Τι έγινε στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Κοζάνη - Το κόμμα ετοιμάζεται για το Συνέδριο

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται σε ετοιμότητα για τα κυοφορούμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού, συνεχίζει τις Περιφερειακές Συνδιασκεψεις ανά την Ελλάδα με στόχο την παρουσίαση του προγράμματος αλλά και την εμπέδωση των προβλημάτων της Περιφέρειας.

Η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Δυτική Μακεδονία, αλλά και η χθεσινή Περιφερειακή Συνδιασκεψη στην Κοζάνη έφεραν ικανοποίηση στην Χαριλάου Τρικούπη, αφού όπως αναφέρουν στελέχη της πράσινης παράταξης, στην Διάσκεψη συμμετείχαν αρκετά νέα πρόσωπα αλλά και γνώριμα πρόσωπα απο τα παλιά, που φαίνεται να επιστρέφουν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετά τοπικά στελέχη που στο παρελθόν είχαν κυρίως ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στις πρώτες γραμμές βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όπως ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Στέφανος Παραστρατίδης, η Ράνια Θρασκιά, η αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Όλγα Μαρκογιαννάκη, που καταγεται και απο την περιοχή κ.α. Υπήρξε όμως και μια μη αναμενόμενη απουσία -λόγω καιρού ή μάλλον του κακού μας του καιρού, αφού η υπευθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και προερχόμενη απο την Κοζάνη δεν κατάφερε να παραστεί στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη που έλαβε μέρος στην γενέτειρα της καθώς η πτήση της ακυρώθηκε. Η Αννα Διαμαντοπούλου πάντως έδωσε το παρών διαδικτυακά και συνόψισε τα συμπεράσματα της περιφερειακής συνδιάσκεψης Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνοντας οτι ματαιώθηκε η πτήση της από Αθήνα για Κοζάνη εξαιτίας ενός απλού χιονόνερου, φαινόμενο σύνηθες, λόγω των ανεπαρκών υποδομών του αεροδρομίου Κοζάνης. Η κα. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει προβλήματα επιβίωσης και από τα όσα ακούστηκαν στις εργασίες της συνδιάσκεψης γεννώνται δύο συναισθήματα: αγανάκτηση κι ελπίδα. Η υπευθυνη πολιτικού σχεδιασμού σημείωσε οτι απαραίτητο εργαλείο για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η ρήτρα δίκαιης μετάβασης, δηλαδή ό,τι γίνεται στη χώρα να βάζει σε προτεραιότητα τη Δυτική Μακεδονία. Όλα αυτά, όπως παρατήρησε, με συνεχή διαβούλευση και κατέληξε: «το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε κάθε κοινωνική ομάδα, άκουσε και προτείνει»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έκλεισε την ημερίδα αναφέρθηκε στα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ομαλή ενεργειακή μετάβαση και ζήτησε για μια ακόμη φορά πολιτική αλλαγή βάζοντας τον πήχη στην νίκη της δημοκρατικής παράταξης. Καθόλη την διαρκεια της περιοδείας του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και να ενημερωθεί για τα ζητηματα που τους απασχολούν, ενώ συζήτησε και με αγρότες στα μπλόκα στην περιοχή Σιάτιστα της Κοζάνης. Επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την εξυγίανση του πρωτογενούς τομέα και τόνισε οτι ο ελληνικός λαός είναι στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για αμετροέπεια και αλαζονεία.

“Και για τις διαπραγματεύσεις που θα έχουν τις επόμενες μέρες. Η κυβέρνηση προτείνει αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη με ανταγωνιστικές οικονομίες είναι χαμηλότερα. Και εμάς έχουν εδώ τη δυνατότητα όταν η ΔΕΗ βγάζει δισεκατομμύρια δια μέσω ενεργειακής κρίσης. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια και 5 ευρώ το μηνιαίο πάγιο για όλους, διότι τα 8,5 λεπτά που δίνει η Νέα Δημοκρατία, είναι για όσους δεν χρωστούν τη στιγμή που η πλειοψηφία είναι βυθισμένη στα χρέη. Επίσης, προτείνουμε 120 δόσεις για όλους. Και αν η ρύθμισή τους τηρείται, δίνουμε κίνητρο 20% μείωσης αυτών που χρωστούν.” σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Βέλη όμως εστρεψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στην αντιπολίτευση, εξαπολύοντας πυρά για κόμματα χωρις προγράμματα αλλά και για Μεσσίες.

“Αυτό πρέπει να είναι η σύγχρονη πολιτική για την Ελλάδα. Κόμματα με προγράμματα, κόμματα με θέσεις, κόμματα ευθύνης. Πληρώσαμε ακριβά, τα κόμματα - Μεσσίες και τα κόμματα με λαϊκισμούς. Που υπόσχονταν σε χιλιάδες δανειολήπτες ότι θα φέρουν σεισάχθεια και έδωσαν τα δάνειά τους στα funds, που σήμερα τους εκβιάζουν. Ζήσαμε τα κόμματα που έλεγαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια και έφεραν χειρότερα μνημόνια. Ζήσαμε και τα κόμματα όμως που έλεγαν πως θα επουλώσουν τα τραύματα στους θεσμούς και επέφεραν χειρότερα.” τόνισε απο την Κοζάνη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί οτι αμέσως μετά το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν θα είναι τα ψηφοδέλτια των νομών της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Συνέδριο του κόμματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί τέλη Μαρτίου, με τις ακριβείς ημερομηνίες να μην έχουν ανακοινωθεί επίσημα, αλλά τις πληροφορίες να αναφέρουν οτι υπάρχει προκράτηση του ταε κβοντο για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάρτη.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει εκ νέου συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος στο πλαίσιο του Προσυνεδριακου διαλόγου.

Καρφιά Δούκα για ηγεσία - Όχι στο πλιάτσικο με βουλευτές άλλων κομμάτων

Η προετοιμασία για το Συνέδριο του κόμματος βρίσκεται σε εξέλιξη με όλα τα στρατόπεδα να ζεσταίνουν τις μηχανές και τον Χάρη Δούκα, βασικό αντίπαλο του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία εσωκομματική αναμέτρηση να επανέρχεται με καρφιά και αιχμηρές τοποθετήσεις. Στην τελευταία του συνέντευξη στο Mononews.gr ο Δήμαρχος της Αθήνας, αλλά και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ επανέφερε την πρόταση του να είναι συνεδριακή απόφαση το ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί μετεκλογικά με την ΝΔ.

“Διαβάζω ότι δεν θα γίνει λέει ψήφισμα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα στίγμα για το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια πρόταση και να μην μπει σε ψήφισμα. Θα επιμείνω σε αυτό. Θεωρώ αδιανόητο να μην υπάρχει τέτοια απόφαση.” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας που επέμεινε και στην πρόταση του για προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια του κόμματος .

“Για αυτό πρότεινα και προκριματικές εκλογές για να φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια. Διαβάζω λέει ότι φτιάχνονται ψηφοδέλτια. Από ποιούς φτιάχνονται τα ψηφοδέλτια; Δεν πρέπει να ρωτήσουμε; Λέω λοιπόν, επιτροπή ψηφοδελτίων για να φαίνεται ότι όλοι μαζί συμμετέχουμε και υπάρχει πανστρατιά και 2, δίνουμε το λόγο στους φίλους και τα μέλη από τα κάτω.”

Πάντως η ενόχληση απο τα κεντρικά για τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα είναι εμφανής με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη να σχολιάζουν οτι είναι ειλημμένη απόφαση η μη συνεργασία με την ΝΔ και οτι το θέμα αυτό έχει λήξει. Δεν αρκεί να διαπιστώνουμε οτι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η δεξιά αλλά πρέπει και όλοι μαζί να δίνουμε συντεταγμένα και με ενιαία φωνή τον αγώνα σημειωναν με νόημα.

Φαρμακερό ήταν το σχόλιο του Δημάρχου της Αθήνας και για τους βουλευτές άλλων κομμάτων που συζητείται οτι θα προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ

“...Το έχουμε καταγγείλει και εμείς το ΠΑΣΟΚ θυμίζω αυτό,με την αείμνηστη Γεννηματά- δεν μ’αρέσει το πλιάτσικο και δεν αρέσει σε κανένα το πλιάτσικο. Εάν κάποιος βουλευτής,για να αποκτήσουμε και μία ηθική και αξιακή δέσμευση στην κοινωνία,έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα, τότε εάν θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, να παραιτηθεί της έδρας του.”

Πηγή: skai.gr

