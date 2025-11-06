Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ισραήλ, συνοδεύοντας την ελληνική επιχειρηματική αποστολή που συμμετείχε στο «Maritime Med Conference II» στο Τελ Αβίβ.

Ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με τον υπουργό Περιφερειακής Συνεργασίας, Dudi Amsalem και την υφυπουργό Εξωτερικών, Shareen Haskel, με τους οποίους συζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας σε επενδύσεις, καινοτομία και ενέργεια.

Κατά τη δεξίωση του προέδρου του Ισραήλ, Isaac Herzog, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ ενώ προηγήθηκε και κατ’ιδίαν συνάντηση των δύο ανδρών.

Στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη του Συνεδρίου, ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε τον ρόλο της ναυτιλίας και της ενεργειακής συνδεσιμότητας ως πυλώνων περιφερειακής σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

