Γεωργαντάς στην εξεταστική: Κάποιοι πολέμησαν τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr

Του Γιάννη Ανυφαντή

Προσπάθεια υπονόμευσης της μετάβασης των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος gov.gr κατήγγειλε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς (2022 -2023) κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν έτυχε καθολικής αποδοχής.

«Υπήρχε μια κατηγορία κάποιων που αντέδρασαν, πολέμησαν και υπονόμευσαν την προσπάθεια. Μέρος των ΚΥΔ που από την πρώτη στιγμή δεν είδε αυτή την μετάβαση ως κάτι που έπρεπε να υποστηριχθεί. Προσπαθούσαν να απαξιώσουν και ίσως να ακυρώσουν την προσπάθεια» τόνισε, ξεκαθαρίζοντας πως υπήρχε και μία δεύτερη κατηγορία αντιδράσεων, από υπαλλήλους του οργανισμού που δεν είχαν μάθει να δουλεύουν το νέο σύστημα, αναγνωρίζοντάς τους «αγαθά κίνητρα». Μάλιστα επισήμανε ότι «η μετάβαση στο gov έκοβε τους μεσάζοντες και την παρέμβαση των ιδιωτών».

«Τον Ιούνιο του 2022, βλέποντας ύποπτες αιτήσεις, δέσμευσα 2021 ΑΦΜ. Όχι για πάντα αλλά με τον όρο να προσκομίσουν στοιχεία. Δήλωναν ως δικούς τους βοσκότοπους, οι οποίοι κατά πλειοψηφία ήταν δημόσιες εκτάσεις. Τελικώς πληρώθηκαν οι 91 δικαιούχοι γιατί προσεκόμησαν τα ισχυροποιητικά έγγραφα νομής και κατοχής», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι με επιστολή του κάλεσε τον οργανισμό να εκκινήσει τον πειθαρχικό έλεγχο όλων των διευθυντών που διενεργούσαν πλημμελείς ελέγχους, ωστόσο το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε το αίτημα για «τυπικούς λόγους».

Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Ευάγγελου Σημανδράκου, για την θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι επιλέχθηκε για δύο λόγους: «Το ένα ήταν ότι ήταν γεωπόνος. Ήξερε την αγορά. Και το δεύτερο ήταν ότι στην προσπάθεια επανεκκίνησης του ΟΠΕΚΕΠΕ ήθελα νέα πρόσωπα στον οργανισμό». «Ακούω ενδοιασμούς (σ.σ. για τον κ. Σημανδράκο) δεν μπορώ να τους αξιολογήσω, δεν αφορά την περίοδό μου. Η συνεργασία μου με τον κ. Σημανδράκου στη μετάβαση στο gov, στους ελέγχους που κάναμε και εγώ με την συνεργασία μου μαζί του είμαι πραγματικά ικανοποιημένος», πρόσθεσε και υπογράμμισε την βεβαιότητά του τον «σύννομο τρόπο» που ακολουθούσε ο κ. Σημανδράκος στις πληρωμές.

Ο κ. Γεωργαντάς είπε πως γνώρισε τον Γιώργο Ξυλούρη (σ.σ. «Φραπές») στο υπουργείο, ωστόσο μετά από 2-3 φορές που τον επισκέφθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής τον παρέπεμψε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Του είπα πως δεν υπάρχει από κάποια στιγμή λόγος να με επισκέπτεται και ότι έπρεπε να απευθυνθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέει και σε μία επισύνδεση ότι επί Γεωργαντά είχα απαγορευτικό στο υπουργείο», δήλωσε κατά την κατάθεσή του.

Πηγή: skai.gr

