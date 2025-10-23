Θεοδωρικάκος - Τραυλού: Συνάντηση για τον εκσυγχρονισμό στη Ναυτιλία

Συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Οκτώβρη.



Στη συνάντηση συζητήθηκαν προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της Ναυτιλίας, στο πλαίσιο των πολιτικών ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

