Θεοδωρικάκος - Τραυλού: Συνάντηση για τον εκσυγχρονισμό στη Ναυτιλία

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών συζήτησαν προτάσεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας 

Θεοδωρικάκος και Τραυλού

Συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Οκτώβρη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα της Ναυτιλίας, στο πλαίσιο των πολιτικών ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας.

TAGS: υπουργείο Ανάπτυξης Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού
