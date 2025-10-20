Στην πολιτική της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και συνολικά η Κυβέρνηση, εργαζόμαστε για να κάνουμε την οικονομία μας πολύ πιο παραγωγική, ώστε να δίνει καλύτερους μισθούς στους πολίτες. Αυτά τα έξι χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 35%, όμως εμείς θέλουμε καλύτερη παραγωγικότητα και εισαγωγή των νέων τεχνολογιών για περισσότερα εξαγωγικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου όλοι οι Έλληνες θα δουν αυξήσεις στον μισθό τους μέσα από τις μειώσεις φόρων», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 2.180 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως οι μειώσεις μεσοσταθμικά είναι άνω του 8% και «αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνημένη οργανωμένη μείωση των τιμών στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Μην ξεχνάμε ότι το 2023 πήγαμε στις εκλογές με πληθωρισμό τροφίμων στο 16% και τώρα βρίσκεται στο 1,4%, που είναι από τους μικρότερους σε όλη την Ευρωζώνη. Προφανώς υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που δυσκολεύεται πολύ με τις υποχρεώσεις του και κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους υποστηρίξουμε».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε, επίσης, στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς, τονίζοντας ότι «πρόκειται για μια βαθιά θεσμική τομή, που θα ενώσει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε έναν ενιαίο, ισχυρό φορέα με 300 νέους ελεγκτές και ψηφιακά εργαλεία, ώστε η εποπτεία της αγοράς να είναι συστηματική και αποτελεσματική». Όπως εξήγησε, η νέα Αρχή θα λειτουργεί σε συνεργασία αλλά «με διακριτές αρμοδιότητες με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την οποία στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ενισχύοντας συνολικά το θεσμικό οπλοστάσιο της χώρας». «Ελπίζω και προσδοκώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην επιδείξουν μικροκομματική συμπεριφορά και να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως η ΔΙΜΕΑ έχει επιβάλει πρόστιμα περίπου 20 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις του πλαφόν κέρδους και του κώδικα δεοντολογίας. «Κάνουμε αυστηρούς ελέγχους που δεν πρόκειται να σταματήσουν. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».

Για τις ανακτήσεις χρημάτων από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, υπογράμμισε πως «ήδη έχουν επιστραφεί 80 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο και ο έλεγχος συνεχίζεται φάκελο - φάκελο. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, θα πάμε μέχρι τέλους, διότι πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Διαφάνεια παντού, για τους πάντες και τα πάντα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ρωτήθηκε για τα μέτρα που αφορούν τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη, τονίζοντας πως «η αντιπολίτευση καταφεύγει σε πρωτοφανείς ακρότητες στους χαρακτηρισμούς της, γιατί δεν έχει να προσφέρει κάτι θετικό, μια εθνική στρατηγική για τα κρίσιμα θέματα. Τα μέτρα προστασίας του χώρου του Αγνώστου Στρατιώτη είναι αυτονόητη δημοκρατική υποχρέωση όλων μας».

Σε ερώτηση για πιθανή δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως «αποδεικνύει πως το κόμμα που ηγήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ, απέτυχε και έκλεισε τον κύκλο του. Πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι πολιτικές του θέσεις». Ενώ για τον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε πως «δεν είναι δεδομένο ότι θα κάνει ένα νέο κόμμα. Προσωπικά δεν θα ήθελα να κάνει, διότι η ΝΔ είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη και πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη». Ο κ. Θεοδωρικάκος κατέληξε πως «ο κατακερματισμός του πολιτικού συστήματος και η ακραία πόλωση δεν βοηθάει ούτε την δημοκρατία, ούτε την οικονομία. Η ΝΔ εγγυάται την πολιτική σταθερότητα και την ανάπτυξη που αφορά όλους τους Έλληνες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.