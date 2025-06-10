Θεοδωρικάκος: Το υπουργείο Ανάπτυξης συμβάλλει στη διάσωση ιστορικών μνημείων και την ανάδειξη των αξιών του χριστιανισμού

«Το υπουργείο Ανάπτυξης συμβάλλει στη διάσωση ιστορικών μνημείων και την ανάδειξη των αξιών του χριστιανισμού», τόνισε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος "Το Εύλογον" που πραγματοποιήθηκε στη Μαράσλειο Σχολή της Κωνσταντινούπολης και αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την αποκατάσταση εμβληματικών μνημείων. Η δράση χρηματοδοτείται με 2,4 εκατ. ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της γενικής γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

«Με πλήρη συνείδηση της σημασίας της παρουσίασης του προγράμματος, εδώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, οφείλω να διαβεβαιώσω με όλο μου τον σεβασμό τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ότι είμαστε στο πλευρό του, στις πολύπλευρες δράσεις του για την αειφορία του Κόσμου και του χριστιανισμού και να ευχηθώ στο «Εύλογον» καλό ταξίδι στη συνείδηση της ανθρωπότητας», προσέθεσε ο υπουργός.

Πιο αναλυτικά, στον χαιρετισμό του ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε:

«Η έρευνα, η πρότυπη μελέτη και υλοποίηση έργων αποκατάστασης μεγάλων μνημείων του χριστιανισμού, όπως το έργο αποκατάστασης του ιερού κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, η συμβολή στην αντισεισμική προστασία και συντήρηση των ψηφιδωτών της Αγιά-Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και το έργο αποκατάστασης του Καθολικού της ιεράς μονής Παναγίας Βαρνάκοβας στην Ορεινή Ναυπακτία, κέντρου του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στη Ρούμελη, αναδεικνύουν τις αξίες της χριστιανοσύνης και αποτελούν προϊόν καινοτομίας με σύγχρονους όρους τεχνολογικής αιχμής.

Πρόκειται για υποδειγματικά έργα εφαρμογής διεπιστημονικότητας, και ταυτόχρονα συνεργασίας φορέων χρηστών ή ακόμη και διαφορετικών κρατών. Με την ανάδειξη ιστορικών, αρχιτεκτονικών, αισθητικών και θρησκευτικών αξιών των μεγάλων μνημείων του χριστιανισμού, τα δεδομένα έρευνας και καινοτομίας συμβάλλουν, πέρα από τη διάχυση της τεχνογνωσίας, και στη διάχυση των αξιών.Τα έργα στα μεγάλα μνημεία του χριστιανισμού, έχουν εμβληματικό χαρακτήρα και συγκινούν το ευρύ κοινό σε μεγάλη κλίμακα, καθώς αποτελούν διαχρονικά σημαντικό πόλο έλξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προβολή από τα διεθνή μέσα επικοινωνίας, του έργου αποκατάστασης του ιερού κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, με επιστημονικά υπεύθυνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο προσέλκυσε τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ οι Χριστιανοί δεν ξεπερνούν τα δύο δισεκατομμύρια.

Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας αιχμής και η μεταφορά - με εκλαΐκευση στο ευρύ κοινό - της σχετικής τεχνογνωσίας, στην αποκατάσταση και ανάδειξη αξιών των μεγάλων μνημείων του χριστιανισμού, θα προβάλλουν σε όλο τον κόσμο το ελληνικό "know-how" στο πεδίο αυτό, αναδεικνύοντας τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοπορία της τεχνογνωσίας και υψηλής τεχνολογίας για την αειφόρο διατήρηση τους, καθώς και στην ανάδειξη των αξιών του χριστιανισμού.

Τα εμβληματικά μνημεία που αποτελούν εφαρμογές του έργου και τα οποία αντιπροσωπεύουν μεγάλες και διαφορετικές ιστορικές περιόδους, μπορούν να ενώσουν την ανθρωπότητα που δοκιμάζεται σήμερα από την οικονομική - κοινωνική κρίση και μεγάλες ανθρωπιστικές συγκρούσεις και καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Ορθοδοξίας και η ενότητα των χριστιανικών κοινοτήτων, αναδεικνύονται ως η κινητήρια δύναμη που συνδέει τα μεγάλα αυτά μνημεία με την ανθρωπότητα, προάγει ευρύτερες σχέσεις ανοχής, αμοιβαίας κατανόησης και ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα σε διαφορετικές θρησκείες, κράτη, λαούς και πολιτισμούς.

Η ολιστική σύνδεση της κοινωνίας με τα εμβληματικά μνημεία και τις αξίες του χριστιανισμού μέσα από τις πολυδιάστατες δράσεις του προγράμματος «Εύλογον», θα έχει σημαντικό αντίκτυπο. Τα εθνικά και διεθνή χαρακτηριστικά του, θα αποτιμηθούν κριτικά στο πλαίσιο του έργου, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των επιτευγμάτων του, καθώς και για περαιτέρω δημιουργικές εφαρμογές.

Ως υπουργός Ανάπτυξης, που έχω υπό την ευθύνη μου την ενίσχυση της έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, αποτελεί τιμή η πολιτική απόφαση ένταξης της πράξης «το Εύλογον» (ΟΠΣ 5225310) στο «Τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας (2021-2025) στον άξονα προτεραιότητας «Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής», με χρηματοδότηση μέσω της ΓΓΕΚ.

Μετά από τη συγκλονιστική εμπειρία, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, της Λειτουργίας, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ανέκκλητες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να παραμείνω και σήμερα στο νησί.

Με πλήρη συνείδηση της σημασίας της παρουσίασης του προγράμματος εδώ, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και υπό την αιγίδα του, οφείλω να διαβεβαιώσω με όλο μου τον σεβασμό, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ότι είμεθα στο πλευρό του, στις πολύπλευρες δράσεις του για την αειφορία του Κόσμου και του χριστιανισμού και να ευχηθώ στο «Εύλογον» καλό ταξίδι στη συνείδηση της ανθρωπότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

