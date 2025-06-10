Μητσοτάκης: Επιλέγει Σκρέκα για νέο Γραμματέα της ΝΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας τον Βουλευτή Τρικάλων, Κώστα Σκρέκα, σύμφωνα με πηγές του κόμματος.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον κ. Σκρέκα, σήμερα το μεσημέρι, στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Συρεγγέλα υπέβαλε την Παρασκευή το απόγευμα την παραίτησή της στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους.

Στις 20 Νοεμβρίου 2023, έπειτα από πρόταση του πρωθυπουργού και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας είχε εκλεγεί Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.

Η κα. Συρεγγέλα μετά την ανακοίνωση της παραίτησής της είχε δηλώσει ότι «σε ότι με αφορά, προσωπικοί λόγοι με αναγκάζουν να μην μπορώ το επόμενο διάστημα να αφιερώσω το χρόνο που απαιτεί η προετοιμασία του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και βάζοντας -όπως πάντα- το καλό της Παράταξης, επέλεξα μια δύσκολη αλλά συνειδητή επιλογή».

«Οι θέσεις δε μας ανήκουν, δεν είναι για πάντα. Μπορείς να παλέψεις για πολλά πράγματα σε μια σημαντική θέση, να πετύχεις αρκετά, όμως στο τέλος της ημέρα πρέπει να ξέρεις ποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσεις» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.