«Οραματιζόμαστε και θέλουμε να κάνουμε πράξη τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας, να παράγουμε καλύτερα και περισσότερα μέσα από την καινοτομία και τη βιομηχανία, ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο», επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και το «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Μιλώντας για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην κυβερνητική βούληση να παραμείνει ψηλά ο ελληνικός τουρισμός ποσοτικά και ποιοτικά, με αυτό που χρειάζεται η χώρα να είναι η ενίσχυση της βιομηχανίας με ανταγωνιστικά προϊόντα στις παγκόσμιες αγορές, με σκοπό τη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. «Αν αυτό το έλλειμμα πέσει και άρα οι εισαγωγές δεν κυριαρχούν έναντι των εξαγωγών, τότε θα μπορούμε να μειώσουμε περισσότερο τους φόρους και άρα να αυξηθούν τα εισοδήματα και η ποιότητα ζωής των πολιτών».

Στη συνέχεια, συγκεκριμενοποιώντας τις αναφορές του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «ρίχνουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία κυρίως σε βιομηχανικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όσες υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ και στις παραμεθόριες περιοχές». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο του 2025, προαναγγέλλοντας και νέο γύρο χτυπήματος της γραφειοκρατίας μέσω ψηφιοποίησης και μεταρρυθμίσεων από κοινού με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Ήδη έχουμε εγκρίνει εμβληματικές επενδύσεις στη διυπουργική. Η μία μάς εξασφαλίζει την αυτάρκεια της χώρας σε χαρτί, άλλες μάς βάζουν στο παιχνίδι της αμυντικής και στρατιωτικής βιομηχανίας, όπως αυτή του κυρίου Ευάγγελου Μυτιληναίου στον Βόλο».

«Πέρσι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν 10,4%, σήμερα βρίσκεται στο 3%»

Απαντώντας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, ο υπουργός τόνισε ότι «πέρσι τέτοιον καιρό ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν 10,4%, ενώ αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο 3% και αν δεν είχαμε το λάδι 60% πάνω από πέρσι, θα βρισκόταν στο 1%», προσθέτοντας:

«Προφανώς το καλοκαίρι υπήρξαν προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές, υπήρξαν όμως και προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές γιατί αυξήθηκε η ζήτηση, όπως είναι για παράδειγμα τα ψάρια. Έχουμε ένα τρίπτυχο που παλεύουμε. Πρώτον, ζητάμε από τους επιχειρηματίες υπευθυνότητα και είναι καλό αυτό που κάνουν με τα 120 προϊόντα, μετά δεύτερη η Πολιτεία που κάνει ελέγχους και τέλος εμείς οι Πολίτες που πρέπει να αγοράζουμε από εκεί που μας συμφέρει».

