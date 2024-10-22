Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας εκδήλωσης του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας που πραγματοποιείται σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Σύμφωνα με επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης οικονομολόγοι, πολιτικοί, ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πάρουν μέρος στις θεματικές συζητήσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις για την κρίση ακρίβειας και θα προτείνουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.

Η εκδήλωση θα κλείσει με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός θα υποστηρίξει ότι η πρόκληση της τρέχουσας δεκαετίας δε μπορεί να είναι άλλη από τον τερματισμό της διαρκούς πορείας απόκλισής μας από τον σκληρό πυρήνα των χωρών της ΕΕ, σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στο εισόδημα, στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος και στις δημόσιες υποδομές.

Ο κ. Τσίπρας θα υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και απαντήσεις, υπάρχει όμως άλλος δρόμος. 'Αλλη κατεύθυνση την οποία πρέπει άμεσα να ακολουθήσουμε.

Ο κ. Τσίπρας θα υποστηρίξει ακόμη ότι απαιτείται ένας νέος εθνικός στόχος αντίστοιχος με την ένταξη και ενσωμάτωση της χώρας στην ΕΟΚ τη δεκαετία του εβδομήντα και ογδόντα, την ένταξη στην ευρωζώνη τη δεκαετία του ενενήντα, την έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια τη δεκαετία του '10.

Θα υπογραμμίσει ότι η επιτάχυνση της σύγκλισης θα πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, με όρους συμπερίληψης των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων που έβαλαν πλάτη για να μείνει η χώρα όρθια.

Θα σημειώσει δε ότι αυτό που ονομάζουμε ακρίβεια και αποτελεί μια διαρκή και τρομακτική πίεση τα τελευταία χρόνια στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, είναι ταυτόχρονα και μια γενικευμένη διαδικασία αναδιανομής από τους πολλούς σε λίγους.

Τέλος θα υποστηρίξει ότι η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι απλά ζήτημα σχεδίου και πόρων, αλλά απαιτεί και προϋποθέτει ταυτόχρονα και ρήξεις με οργανωμένα συμφέροντα. Μια βαθιά προοδευτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο σύνολο σχεδόν των θεσμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.