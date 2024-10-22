Διαμαρτυρίες από την τουρκική αντιπολίτευση επειδή βρετανικό πλοίο έδεσε στη Ρόδο

Η τουρκική αντιπολίτευση διαμαρτύρεται επειδή έδεσε βρετανικό πολεμικό πλοίο στη Ρόδο, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Κατηγορούν τον Ερντογάν πως έβγαλε από την ατζέντα την αποστρατιωτικοποίηση όπως και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών στο Αιγαίο.

Ο Γιανκί Μπαγτζιόγλου, αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος δήλωσε: «Βρετανικό πολεμικό πλοίο έδεσε στη Ρόδο που είναι μεταξύ των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Σίγουρα μέσω διπλωματικών οδών θα γίνεται η διαμαρτυρία. Όμως, το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών έφυγε απο την ατζέντα, όπως το ζήτημα των αμφισβητούμενης κυριαρχίας των νησιών, και οι έρευνες και γεωτρήσεις στη Μεσόγειο».

⚓️ Gayri Askeri Statüdeki (GASA) Rodos adasına İngiliz muhribi liman ziyareti.

⚓️ Mutlaka diplomatik yollardan protesto ediliyordur ama;

Akdeniz’deki sondaj/araştırma faaliyetleri , egemenliği tartışmalı adalar gibi GASA konusu da gündemden düşürüldü. https://t.co/JqSfqtNJ9q — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) October 20, 2024

Πηγή: skai.gr

