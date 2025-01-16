Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Ψηφίζεται σήμερα τροπολογία για νέο δείκτη αύξησης των ασφαλίστρων υγείας

«Πιστεύω ότι ο Κώστας Τασούλας είναι μια εξαιρετική επιλογή για Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ένας πολιτικός αυτοδημιούργητος με πολύ μεγάλη πορεία και διαδρομή, έχει υπηρετήσει τον δημόσιο βίο από πολλές υπεύθυνες θέσεις, επιδεικνύοντας ξεχωριστό ήθος και πολύ σημαντικές ικανότητες. Η πολιτική του εμπειρία είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε μια περίοδο ταραγμένη για την ανθρωπότητα αλλά και ιδιαίτερα για την περιοχή μας, σε μια περίοδο που ασφαλώς τα δικά του προσόντα κι οι δικές του ικανότητες είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να υπηρετηθεί ο ύψιστος θεσμός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας» επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους».

Παράλληλα, ο υπουργός προσέθεσε ότι δεν αντιλαμβάνεται την κριτική της αντιπολίτευσης ότι πρόκειται για μονοκομματική επιλογή. «Δηλαδή αν είσαι Νέα Δημοκρατία, δεν μπορείς να ενώνεις την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα; Πρέπει να είσαι ενάντια στη ΝΔ για να το κάνεις αυτό; Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα ιδιόμορφο είδος πολιτικού ρατσισμού. Στη δική μου αντίληψη υπάρχουν πρόσωπα από όλους τους πολιτικούς χώρους τα οποία μπορούν με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα να εκπροσωπούν έναν σοβαρό θεσμό και ταυτόχρονα να ενώνουν τους Έλληνες. Ο κ. Τασούλας είναι ένα τέτοιο πρόσωπο.

Υποχρεωμένα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια να αναρτούν τιμοκαταλόγους με όλες τις χρεώσεις τους

Αναφορικά με τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε πως πρόκειται για 255.000 συμπολίτες με ισόβια συμβόλαια ιδιωτικής υγείας με τις ασφαλιστικές εταιρείες. «Κάποτε αυτοί οι άνθρωποι ήταν 710.000 το 2011, ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης του Μνημονίου με διαδοχικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα κι είχαν μείνει 320.000 το 2019. Από τότε και μετά, οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν τον δείκτη του ΙΟΒΕ. Ο τρόπος που είχε συγκροτηθεί αυτός ο δείκτης οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε αλλεπάλληλες αυξήσεις, γιατί η αγορά αυτή είναι κλειστή».

Όπως είπε, οι ασφαλιστικές δεν πουλάνε πια το συγκεκριμένο προϊόν, άρα οι άνθρωποι είναι δεσμευμένοι εκεί με πολύ σοβαρές υπηρεσίες, πληρώνουν πολύ για χρόνια και ήταν άδικο να μην παρέμβει η κυβέρνηση, γιατί διασαλευόταν η ασφαλιστική εμπιστοσύνη.

«Η ΝΔ το νομοθέτησε αυτό το 2022, λειτουργούσε ήδη στην αγορά. Έπρεπε να υπάρχει δείκτης, γιατί αλλιώτικα πήγαιναν όλες οι υποθέσεις στα διακστήρια και γινόταν μια τρομακτική αναστάτωση. Αυτή η κυβέρνηση είναι εδώ να προασπίζεται τη μεσαία τάξη, είναι με την κοινωνία και με κανέναν άλλον. Είδαμε λοιπόν ότι επειδή αυτό δεν δουλεύει, έπρεπε να φτιαχτεί ένας καινούργιος δείκτης, στον οποίο θα παίρνει κανείς υπόψη και τα οικονομικά δεδομένα και τις αυξήσεις στην αγορά της υγείας μαζί με τις δυνατότητες του πολίτη/καταναλωτή».

Μίλησε αμέσως μετά για την τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καθιερώνει νέο δείκτη αύξησης των ασφαλίστρων υγείας και υποχρεώνει τα ιδιωτικά θεραπευτήρια να αναρτούν τιμοκαταλόγους με όλες τις χρεώσεις τους. «Αυτή η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα από το ελληνικό κοινοβούλιο και θα ισχύσει από 1/1/2026».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.