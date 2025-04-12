«Σε καιρούς μεγάλων αναταράξεων χρειαζόμαστε ενότητα και εθνική στρατηγική για το 2030, για μια παραγωγική Ελλάδα με πολλαπλές ευκαιρίες για τις νέες γενιές και ασφάλεια για τους μεγαλύτερους ανθρώπους» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο «Delphi Economic Forum X».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως «η κρίση επιβάλλει να επιταχύνουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας, καθώς συνεχίζουμε να έχουμε το ίδιο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου που είχαμε όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Παραγωγική ανασυγκρότηση σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, με καινοτόμα προϊόντα, με στέρεα οικονομία. Κρατώντας ισχυρό τον τουρισμό πρέπει να ενισχύσουμε αποφασιστικά τη βιομηχανία μας: τη βιομηχανία μετάλλων, τη μεταποίηση, τη ναυπηγική βιομηχανία την οποία βάζουμε ξανά στο πλάνο» και υπογράμμισε: «Αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο ενός υπουργείου ή της κυβέρνησης, πρέπει να γίνει εθνική υπόθεση, εθνική ανάγκη».

«Οφείλουμε να δυναμώσουμε την εκπαίδευση, να επενδύσουμε στην τεχνική εκπαίδευση καθώς χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις ψάχνουν και δεν βρίσκουν εργαζόμενους» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και ανέφερε ως παράδειγμα της χαρτοβιομηχανία στα Οινόφυτα που επισκέφθηκε με τον πρωθυπουργό. «Δίνει μισθό 2500 - 3000 ευρώ και δεν έχει βρει κανέναν», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να βάλουμε μπροστά την αξία της εργασίας και της παραγωγής. Εθνικός στόχος πρέπει να είναι μια Ελλάδα της ανάπτυξης με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δεν μπορεί μία περιφέρεια να πηγαίνει μπροστά και οι άλλες να μένουν πίσω» τόνισε και επισήμανε πως σε αυτή την κατεύθυνση κινείται ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που δίνει έμφαση στη στήριξη των παραμεθόριων περιοχών και στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανισότητες.

Ερωτηθείς για το θέμα των δασμών ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως από έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο δεν πρόκειται να βγει κανένας κερδισμένος, ούτε οι ΗΠΑ, καθώς είναι δύσκολο να υπάρξει αντίθετη πορεία στην παγκοσμιοποίηση που οι ίδιες έφεραν. «Η αβεβαιότητα που επικρατεί επηρεάζει μόνο αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τους κινδύνους, δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να μείνει αλώβητη» υπογράμμισε και ανέφερε ότι στην περίπτωση που επιβληθούν τελικά δασμοί θα οδηγήσουν σε κινδύνους ύφεσης που θα πλήξουν και την ελληνική οικονομία, η οποία ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει δημοσιονομική σταθερότητα και σημαντική ανάπτυξη.

Σε ερώτηση για τα Τέμπη και την πολιτική αμφισβήτηση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση επισήμανε ότι «ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις η ηθική και πολιτική υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως μας υποχρεώνει το καθήκον μας». «Με απόλυτο σεβαστό στην πατρότητα και τη μητρότητα καθώς δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό χρωστάμε να ολοκληρωθεί και να διερευνηθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης, προσέθεσε.

«Η ΝΔ πορεύτηκε ως μεγάλη λαϊκή παράταξη της κοινωνικής πλειοψηφίας του μέτρου και της λογικής, που ενώνει τους Έλληνες» σημείωσε. «Πετύχαμε τη διεύρυνση της παράταξης με την αλήθεια. Η ΝΔ είναι εδώ για όλους τους Έλληνες» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και επισήμανε ότι «στην αντιπολίτευση παρατηρώ άπνοια ιδεών, δεν βλέπω πλεύση, δεν βλέπω καμία πρόταση, μόνο φωνές μίσους και πολεμικές ιαχές που δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες της Ελλάδας τον 21ο αιώνα». Ειδικότερα για την κυρία Κωνσταντοπούλου είπε πως «έχει μίσος για τον πρωθυπουργό και την βλέπω να φοβάται και τον κ. Τσίπρα».

