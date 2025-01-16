Διαμαντοπούλου: Δεξιά στροφή και με καθαρά κομματικές αντιλήψεις η κυβερνητική πρόταση για τον ΠτΔ

«Η πυραμίδα εξουσίας της χώρας όπως ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής θα έπρεπε να ενισχύει την εθνική ομοψυχία μέσα από τη συναινετική εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας», τονίζει με ανάρτησή της η Αννα Διαμαντοπούλου εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της για την κυβερνητική πρόταση του Κώστα Τασούλα στην προεδρία της Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση της κα. Διαμαντοπούλου:

«Η πυραμίδα εξουσίας της χώρας όπως ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής θα έπρεπε να ενισχύει την εθνική ομοψυχία μέσα από την συναινετική εκλογή του/της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Έτσι ορίζει το πνεύμα του Συντάγματος και τα πολιτικά ήθη της Μεταπολίτευσης.

Αυτο δεν έγινε.

Η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ επιβεβαιώνουν μία αμιγώς δεξιά στροφή στο πολιτικό του αφήγημα προς παλαιάς κοπής, φοβικές, εσωστρεφείς και καθαρά κομματικές αντιλήψεις.

Και πέραν αυτών η όλη διαχείριση του θέματος υπήρξε προσβλητική για τον θεσμό και τα πρόσωπα.

Το ΠΑΣΟΚ με σεβασμό στους θεσμούς και μακριά από κομματικά παιχνίδια και σκοπιμότητες , προτείνει τον Τάσο Γιαννίτση. Εναν διεθνώς αναγνωρισμένο καθηγητή οικονομικών και ταυτόχρονα μια εμβληματική πολιτική προσωπικότητα χαμηλών τόνων και υψηλών στόχων.

Ο Τάσος Γιαννίτσης έχει μια μακροχρόνια πορεία στον ακαδημαϊκό χώρο, στην πολιτική και πλούσιο συγγραφικό έργο. Συμβολίζει την σημασία των μεταρρυθμίσεων με στόχο το συμφέρον και το μέλλον των πολλών, την υπηρέτηση του δημοσίου και όχι του προσωπικού συμφέροντος , την ανάγκη εθνικού σχεδιασμού στην εξωτερική πολιτική με στόχο και αποτέλεσμα.

Συνεχίζουμε .Πρώτα τα προβλήματα των πολιτών.!»

Πηγή: skai.gr

