«Στα μεγάλα αστικά κέντρα όποιος νοσηλευτής δηλώσει, θα τον προσλάβουμε»

Προκηρύσσονται 5.000 μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ, με τις μόνιμες προσλήψεις να καλύπτονται κατά κανόνα από επικουρικό προσωπικό που ήδη υπηρετεί, ενώ οι συμβάσεις των επικουρικών ανανεώνονται

Στην ενίσχυση του προσωπικού στο ΕΣΥ αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας «έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ σε γιατρούς και νοσηλευτές, σημειώνοντας ότι σε ορισμένα νοσοκομεία, ιδίως στην Αττική καλύφθηκαν ακόμη και οι οργανικές θέσεις», ενώ επανέλαβε ότι στο τέλος του Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, σημειώνοντας ότι «ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όποιος νοσηλευτής δηλώσει, θα τον προσλάβουμε».

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα προκηρυχθούν 5.000 μόνιμες θέσεις, διευκρινίζοντας ότι οι μόνιμες προσλήψεις κατά κανόνα καλύπτονται από επικουρικό προσωπικό που ήδη υπηρετεί, ενώ οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού ανανεώνονται.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, υπογράμμισσε ότι αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να γίνουν προσλήψεις.

Τι ανέφερε για την τραγωδία στη Χίο

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους συνεχάρη το προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου και τις υγειονομικές δυνάμεις που ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή στο τραγικό συμβάν στη Χίο. Ανέφερε ότι «νοσηλεύονται 23 άτομα από τα οποία τα τρία περιστατικά που χειρουργήθηκαν βρίσκονται σε καταστολή στη ΜΕΘ», σημειώνοντας πως οι υπόλοιποι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Αναφορικά με την καταγγελία για παρουσία μελών ΜΚΟ σε νοσοκομειακή δομή στη Χίο, ο υφυπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι «για να μπει κάποιος σε ένα νοσοκομείο χρειάζεται άδεια. Ο κανόνας αυτός υπάρχει πρωτίστως για την προστασία των ίδιων των ασθενών». Όπως δήλωσε, τα άτομα εντοπίστηκαν αμέσως από το προσωπικό του νοσοκομείου και απομακρύνθηκαν και ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές.

