Βίντεο Νίκου Ανδρουλάκη στο Tik-Tok με προτάσεις για τη λύση του κυκλοφοριακού στην Αττική

Συγκεκριμένες απαντήσεις στο ζητούμενο του κάθε πολίτη της Αθήνας και των γύρω περιοχών, για το πως θα μετακινείται χωρίς να χάνει τόσες ώρες στο δρόμο

Νίκος Ανδρουλάκης

O Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντά στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο. Παρουσιάζει προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, έτσι για την …αλλαγή, κλιμακώνοντας την καμπάνια του ΠΑΣΟΚ. 

Πώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή.

