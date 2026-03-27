Ως ένα έμμεσο, πλην σαφές μήνυμα ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν αποτελούν χώρες οι οποίες υποστηρίζουν το Ισραήλ και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται ουδέτερες στη σύγκρουση, γίνεται αντιληπτή ανάρτηση που ανέβηκε στον ιστότοπο του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων Fars του Ιράν. Η ανάρτηση έχει γίνει μεν από λογαριασμό ιδιώτη, ωστόσο επελέγη από το Fars και προωθήθηκε στον ιστότοπό του. Επιλογές όπως αυτές είθισται συχνά να έχουν σχέση με ιρανικές υπηρεσίες, καθώς η Τεχεράνη συνηθίζει να εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προωθήθηκε άλλωστε την ίδια μέρα με τις ιδιαίτερα εγκάρδιες ευχές που εξέπεμψε η πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Σύμφωνα με την Καθημερινή, όπως ήταν αναμενόμενο, από την Αθήνα δεν υπήρξε κάποια επίσημη αντίδραση για κάτι που εμφανίζεται ως μεμονωμένη ανάρτηση κάποιου ιδιώτη, ακόμη και αν είναι απολύτως σαφές στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι ο τρόπος που επελέγη να αναδειχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα προσδιορίζει σαφώς πως αποτελεί δίαυλο του καθεστώτος.

Αν και στην Αθήνα δεν επικρατεί ιδιαίτερη ανησυχία για το ενδεχόμενο χτυπήματος στο ελληνικό έδαφος, είναι απολύτως σαφές ότι σε περίπτωση ραγδαίας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στο Ιράν και στον Κόλπο, όλα τα σενάρια επιδείνωσης της κατάστασης και στο ελληνικό έδαφος είναι απολύτως ανοιχτά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας. Είτε πρόκειται για ευθεία απειλή πυραυλικής επίθεσης είτε για κάποια πιθανή εκδήλωση τρομοκρατικής απειλής.

Στην Αθήνα πάντως εκτιμάται ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, ενώ αρμόδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι ευθύς εξαρχής η Ελλάδα επισήμανε ότι κάθε στρατιωτική κίνηση που έχει γίνει, έχει αμυντικό σκοπό.

Πηγή: skai.gr

