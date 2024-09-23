Επίδειξη ισχύος από Ερντογάν με 7.204 οχήματα της αστυνομίας και της στρατοχωροφυλακής

Επίδειξη ισχύος του Ερντογάν με 7.204 οχήματα της αστυνομίας και της στρατοχωροφυλακής

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η εικόνα θυμίζει Βόρεια Κορέα και κομμουνιστικά καθεστώτα»

Φ.Πορτακάλ, παρουσιαστής SOZCU TV: «Αυτή την εικόνα που βλέπετε πίσω μου δεν είναι από τη Β.Κορέα. Αυτές οι εικόνες υπάρχουν μόνο στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Αυτά που θα δείτε είναι 7204 οχήματα του κράτους και η μεγάλη σπατάλη».

Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7.204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni https://t.co/dA9pgP9G3Q — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 20, 2024

Ερντογάν: «Ανανεώνουμε τον στόλο των οχημάτων της Αστυνομίας και της Στρατοχωροφυλακής. 5.001 οχήματα θα να παραλάβει η Αστυνομία για να τα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες αστυνόμευσης αλλά και της τροχαίας. 2.203 οχήματα θα τα παραλάβει η Στρατοχωροφυλακή. Συνολικά 7.204 οχήματα θα παραδίδονται στις δυνάμεις της Αστυνομίας και της Στρατοχωροφυλακής».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δείχνει όλη την Ανατολική Μεσόγειο ως τουρκική υφαλοκρηπίδα που φτάνει μέχρι τη Ρόδο και την Κρήτη.

«Η Μεσόγειος είναι το σημαντικότερο τμήμα της 'Γαλάζιας Πατρίδας', δεν έχουμε εγκαταλείψει τη 'Γαλάζια Πατρίδα'».

«Θα επανέλθουμε στην Ανατολική Μεσόγειο με διαφορετική προοπτική»



Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ, υπουργός Ενέργειας Τουρκίας: Τώρα, η Ανατολική Μεσόγειος είναι στην πραγματικότητα είναι το πιο σημαντικό τμήμα της ‘’Γαλάζιας Πατρίδας’’. Στη στρατηγική μας του 2016, η Μεσόγειος βρισκόταν στο επίκεντρο του στόχου της διεξαγωγής αυτών των επιχειρήσεων με δικά μας πλοία και μηχανικούς. Διότι ξεραμε ότι αν δεν είχαμε έναν τέτοιο στόλο, αν δεν το κάναμε με δικούς μας μηχανικούς, τεχνικούς και τους δικούς μας γεωλόγους και ενοικιάζαμε πλοία κτλ. δεν θα πραγματοποιούνταν αυτές οι επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Άρα, ξεκινήσαμε δυναμικά αυτές τις δραστηριότητες στη Μεσόγειο.

Δημοσιογράφος HABER TURK: Πραγματοποιήσαμε γεώτρηση εδώ; Στην περιοχή που είναι πολύ κοντά νότια;

Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ: Ναι, σε πολύ κοντινό σημείο. Στην αριστερή πλευρά είναι όπου είναι η δική μας υφαλοκρηπίδα.Όλα αυτά τα σημεία είναι οι θέσεις όπου κάνουμε γεωτρήσεις. Οι 3 θέσεις στα δεξιά, δηλαδή στα νότια και ανατολικά του νησιού, είναι οι περιοχές που έχει παραχωρήσει άδεια η 'ΤΔΒΚ' στην τουρκική κρατική εταιρεία . Εμείς κάναμε τις γεωτρήσεις μας σε αυτές τις περιοχές. Όμως επειδή δεν μπορέσαμε να ανακαλύψουμε κάτι που να έχει οικονομική αξία, δηλαδή ένα τέτοιο δυναμικό παραγωγής όπως στη Μαύρη Θάλασσα, σε πρώτη φάση δώσαμε βάρος στη Μαύρη Θάλασσα.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε εγκαταλείψει (έχουμε παραιτηθεί) από την Γαλάζια Πατρίδα και τις έρευνες στη Μεσόγειο. Οι τρέχουσες εργασίες μας είναι επικεντρωμένες στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά σίγουρα θα επανέλθουμε στη Μεσόγειο με μια διαφορετική προοπτική.

Πληροφορίες για πιέσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία να αποσύρει του S-400 στο Ιντζιρλίκ

Φιντάν: «Θέλουμε τα F-35. Ψάχνουμε δημιουργικές λύσεις για να αποσυρθούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ»

Χακάν Φιντάν, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας: «Eξαιτίας των κυρώσεων CATSAA και προσπαθούμε να το λύσουμε - όχι μόνο εξαιτίας των F-35 - αλλά εξαιτίας των κυρώσεων CATSAA. Εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια για τη διευθέτηση του πολιτικού θέματος. Αν επιλυθεί αυτό το ζήτημα και παράλληλα λυθεί και το θέμα με τα F-35, φυσικά και θα το επιθυμούσαμε. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν στο Υπουργείο Άμυνας και το επιτελείο της Αεροπορίας. Όμως εμείς πολιτικά εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση για να βρεθούν οι δημιουργικές φόρμουλες Βέβαια και η κατεύθυνση, η άποψη του προέδρου μας θα είναι καθοριστική. Όμως παρακολουθούμε στενά το πολιτικό σκέλος αυτού του ζητήματος. Και οι δυο χώρες συμφωνούν (HΠΑ – Τουρκία) οτι αυτό το θέμα πλέον αποτελεί εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις».

Ο Ερντογάν μόλις έφτασε στις ΗΠΑ αμέσως συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα

HURRIYET: «Ο Ράμα σχεδιάζει αυτόνομο μουσουλμανικό κράτος στα πρότυπα του Βατικανού».

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ερντογάν για το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι Έλληνες παραβίασαν τα χωρικά μας ύδατα, σχεδόν ήταν έτοιμοι να κολυμπήσουν στις ακτές μας»

Αντιπολίτευση: Είμαστε αποδυναμωμένοι

Φατίχ Πορτακάλ: «Αυτό που βλέπετε είναι σκάφος της ελληνικής Ακτοφυλακής. Το ελληνικό αυτό σκάφος ήρθε μπροστά στις ακτές μας στην περιοχή Άκγιαρλάρ. Δηλαδή πέρασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα, μετά τα διεθνή ύδατα, εισήλθε στα τουρκικά χωρικά ύδατα και έφτασε στις ακτές μας. Σχεδον θα έβαζαν τα μαγιό τους για να κολυμπήσουν στις ακτές μας. Αυτή τη φορά ήρθαν κάτω απο τη μύτη μας όχι απο την στεριά αλλά απο την θάλασσα. Πρέπει να ρωτήσουμε τις αρχές. Κοιμάστε;».

Γιανκί Μπαγτζιόγλου, αντιπρόεδρος Ρεπουμπλικανικού ΛαΊκού Κόμματος: «Το περιστατικό με το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής που παραβίασε τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα της ζημιάς που υπέστη η εθνική μας ασφάλεια από τις βιαστικές αλλαγές που έγιναν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. – Εάν αποδυναμώσει κανείς ή πολύ περισσότερο εάν διακόψει τους δεσμούς μεταξύ της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων και της Διοίκησης Ακτοφυλακής, αν καταστρέψει την ενότητα του δόγματος και της κατανόησης, αυτό θα αποτελέσει αιτία ώστε να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Την ώρα που όλα τα κράτη του κόσμου χρησιμοποιούν τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουν για έναν κοινό σκοπό και δημιουργούν συνέργειες, εμείς διαχωριζόμαστε και χάνουμε δύναμη λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων».

Η αγορά νέας φρεγάτας BELHARRA και πυραύλων SCALP NAVAL προκάλεσε το ενδιαφέρον του τουρκικού Τύπου.

Υeni Safak: «Η Ελλάδα θα αποκτήσει πυραύλους με βεληνεκές 1.000 χλμ»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ A HABER: H Eλλάδα εναποθέτει τις ελπίδες της στη Δύση για να αντιμετωπίσει τα βήματα της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανίας. Η κυβέρνηση της Αθήνας τώρα βρήκε την βοήθεια απο την Γαλλία, ο υπουργός Άμυνας της χωρας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την προμήθεια φρεγάτας.



