Στον αέρα η νέα πλατφόρμα pinakio.gov.gr για την παρακολούθηση των δικών σε πραγματικό χρόνο

Την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας pinakio.gov.gr ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πλέον, τόσο οι δικηγόροι όσο και κάθε πολίτης, έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων σε πραγματικό χρόνο, εύκολα, γρήγορα και απομακρυσμένα.

Η Εφαρμογή Παρακολούθησης Δικών όπως ονομάζεται επίσημα, εκτός από την πλατφόρμα του gov.gr είναι διαθέσιμη προς download και σε κινητά Apple και Android. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει πλέον τη δυνατότητα να αναζητήσει τη δίκη που τον αφορά επιλέγοντας το δικαστήριο, τη διαδικασία και το είδος του πινακίου. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μέσω οποιουδήποτε browser και είναι συμβατή τόσο με υπολογιστές όσο και με smartphones και tablets.

Στην οθόνη εμφανίζεται ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το ποια υπόθεση εκδικάζεται εκείνη τη στιγμή σε συγκεκριμένη αίθουσα, καθώς και ποιες υποθέσεις έχουν ήδη δικαστεί, ποιες εκκρεμούν να εκδικαστούν αργότερα και ποιες έχουν αναβληθεί. Μάλιστα, τα δεδομένα παρουσιάζονται ανωνυμοποιημένα (π.χ. αρχικά ονομάτων αντί πλήρων στοιχείων), ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των διαδίκων.

Η πρότερη κατάσταση

Μέχρι πρότινος, η αναμονή για τη συζήτηση μιας δικαστικής υπόθεσης απαιτούσε φυσική παρουσία. Δικηγόροι, διαδίκοι ή μάρτυρες περιμένουν πολύ συχνά επί ώρες έξω από τις αίθουσες μέχρι να εκφωνηθεί η υπόθεσή τους, κοιτώντας περιοδικά τους έντυπους πίνακες ανακοινώσεων, προκαλώντας συνωστισμό και πολύωρη αναμονή στους διαδρόμους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκτός από την ταλαιπωρία και χιλιάδες χαμένες εργατοώρες. Ο δικηγόρος, οι διάδικοι και οι μάρτυρες, έπρεπε να είναι παρόντες στην αίθουσα από τις 9.00 το πρωί, όποια σειρά και αν είχαν, περιμένοντας καρτερικά η υπόθεσή τους να εκδικαστεί ακόμη και στις 14:00.

Το «ψηφιακό πινάκιο» είναι ένα έργο που αποτελεί πάγιο αίτημα του νομικού κόσμου -δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων- εδώ και χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες του υπάρχοντος συστήματος. Πλέον, αντί για τις χειρόγραφες λίστες και τα καθημερινά πήγαινε-έλα στα δικαστήρια για μια ματιά στο πινάκιο, η πλήρης εικόνα της δικασίμου είναι πλέον διαθέσιμη ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο.

«Μαζί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα συνεργαστήκαμε πολύ στενά για την υλοποίηση της εφαρμογής και να πετύχουμε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Το pinakio.gov.gr έρχεται να διευκολύνει την καθημερινότητα στον χώρο της Δικαιοσύνης, προσφέροντας άμεση ενημέρωση και εξοικονόμηση χρόνου» δήλωσε ο κ. Κυρανάκης σχετικά με το ηλεκτρονικό πινάκιο.

Και πρόσθεσε: «Οι δικηγόροι μπορούν πλέον να προγραμματίζουν καλύτερα τη μέρα τους, αντί να παραμένουν καθηλωμένοι σε μία αίθουσα περιμένοντας πότε θα έρθει η σειρά της υπόθεσής τους. Είναι ένα βήμα που είχαμε δεσμευτεί ότι θα πετύχουμε ώστε να καταστεί η δικαστική εμπειρία λιγότερο πολύπλοκη και πιο αποτελεσματική για όλους».

Συνολικά, το μέτρο αυτό αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και στην πιο ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών, προς όφελος τόσο των λειτουργών της δικαιοσύνης όσο και του κοινού.

«Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας pinakio.gov.gr σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα των δικηγόρων στη χώρα μας. Ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα του νομικού κόσμου, οι δικηγόροι και οι διάδικοι διευκολύνονται σημαντικά, καθώς έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να παρακολουθούν άμεσα, απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο την πορεία των πινακίων. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τα εν εξελίξει ψηφιακά έργα, συμβάλλει στην αναβάθμιση των λειτουργιών και κυρίως στην ενίσχυση της αμεσότητας, της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας των πολιτών στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο κ. Μπούγας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

