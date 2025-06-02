Κοντογεώργης για ΝΟΚ: Επανεκκίνηση οικοδομικής δραστηριότητας με διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου

Τη συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας, την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου ως προς την οικοδομική δραστηριότητα και την αναπτυξιακή εισοδηματική λογική τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ.

Με αφορμή των ατυχών γεγονότων που σημειώθηκαν χθες στον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, ο υφυπουργός τόνισε τις σαφείς προθέσεις της κυβέρνησης και τη συστηματική προσπάθεια που έχει ήδη καταβάλει για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας, με τα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά. «Η χθεσινή εικόνα απάδει από αυτό που θα θέλαμε στα γήπεδα. Ας περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.»

Ερωτηθείς για την ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας, ο υφυπουργός σημείωσε τη σημαντική βελτίωση που επήλθε με την μεγάλη μεταρρύθμιση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ύστερα από μία μακρά περίοδο ανασφάλειας. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «ο Τοπικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός, που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή σε περισσότερους από 230 δήμους, μαζί με τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια (για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ, τη βιομηχανία) συνθέτουν ένα πλαίσιο διαφάνειας, προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου για την γρήγορη επανεκκίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας, που αποτελεί κύριο μέλημα της κυβέρνησης. Μαζί με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στο τέλος του χρόνου, δασικών χαρτών, τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού και γενικότερα χωροταξικού σχεδιασμού, η χώρα θα αποκτήσει επιτέλους έναν οργανωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό χάρτη».

Σχετικά με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «λύνουμε τον γόρδιο δεσμό με την ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ», ώστε να επέλθει μεγαλύτερη διαφάνεια.

Όσον αφορά την αγροτική οικονομία της χώρας, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι το μέλλον της οικονομίας και της ελληνικής περιφέρειας βασίζεται σε δύο μείζονα για την κυβέρνηση ζητήματα: τη διαχείριση και επάρκεια του νερού και την επισιτιστική επάρκεια.

Τέλος, ο υφυπουργός τόνισε την κατεύθυνση της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα σχετικά με την φορολόγηση των εισοδημάτων, η οποία θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη. «Η κυβέρνηση ακολουθεί μια αναπτυξιακή λογική με φοροαπαλλαγές, με σκοπό την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας, καθώς έτσι δίνεται κίνητρο για εργασία», όπως ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.