Ελληνοτουρκικά: Σε «θετικό κλίμα» η συνάντηση Παπαδοπούλου - Μποζάι

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, Πρέσβυς Mehmet Kemal Bozay, και η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρέσβυς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, πραγματοποίησαν την 4η συνάντηση της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου στην Άγκυρα, στις 12 Ιουνίου 2025.

Οι δύο Υφυπουργοί συζήτησαν θέματα σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και έκαναν ανασκόπηση των εξελίξεων μετά την τελευταία τους συνάντηση, ενόψει, μεταξύ άλλων, της προετοιμασίας του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία.

Οι δύο Υφυπουργοί συζήτησαν, επίσης, τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και οι δύο πλευρές επανέλαβαν την κοινή δέσμευσή τους να διερευνήσουν περαιτέρω τομείς διμερούς και διεθνούς συνεργασίας.

