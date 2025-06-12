Ανδρουλάκης: Δεν ζητάμε από τον ελληνικό λαό «λευκή επιταγή»

Στο Στρέφι Μεσσηνίας μίλησε απόψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Να μας δώσουν οι πολίτες την ευκαιρία να εφαρμόσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν ζητάμε “λευκή επιταγή”. Θέλουμε “επιταγή” με αντίκρυσμα αποτελεσμάτων για τον πολίτη. Πρεσβεύουμε μια πολιτική κοντά στα προβλήματα του πολίτη, με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία, προτεραιοποίηση των υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο και στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη. Απαιτείται αγώνας από όλους τους πολίτες που πιστεύουν στις αρχές και αξίες της Δημοκρατικής Παράταξης, για να ανατρέψουμε την κυβερνητική πολιτική που παράγει ανισότητες, αναξιοπρέπεια και ακρίβεια», τόνισε ως πολιτικό επίδικο.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι «όλοι οι ισχυροί βολεύτηκαν από την εποχή της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία ψάχνει ένα “σκιάχτρο”, γι’ αυτό βλέπετε ότι τα ίδια media αναμοχλεύουν τα “σκιάχτρα” του 2015 μπας και σώσουν τον κ. Μητσοτάκη, αλλά απέναντι στον κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία και τα “σκιάχτρα”, θα είμαστε εμείς, το Κίνημα μας, η δημοκρατική παράταξη, με το πρόγραμμα μας».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέδωσε στην κυβέρνηση ότι ασκεί «εξωτερική πολιτική της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων».

«Από καρπαζιά σε καρπαζιά πάμε στην εξωτερική πολιτική. Εμφανίζουν ως επιτυχία τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE. Στο Αιγαίο μας απειλούν με casus belli και στην Κύπρο είχαμε τον “Αττίλα”, αλλά κατά τα άλλα η Τουρκία θα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα. Η Μονή Σινά κινδυνεύει να χάσει την ιδιοκτησία που είχε επί αιώνες και από την οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα της» σχολίασε για τις τελευταίες εξελίξεις σε μια σειρά θεμάτων εξωτερικής πολιτικής.

«Τα επισημαίνουμε όλα αυτά από πατριωτική αγωνία. Δεν διαιρούμε την Ελλάδα σε πατριώτες και μη. Όλοι πατριώτες είμαστε αλλά το θέμα είναι: το σχέδιο κάθε κόμματος δίνει προοπτική στον λαό και τον ενώνει ή τον διχάζει με λαϊκισμούς και ευχολόγια; Εμείς επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο» συμπλήρωσε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων λόγω πληθωρισμού έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε δημοσιονομικό εργαλείο.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ επέκρινε τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας ότι κατέστησαν τον οργανισμό «πελατειακό παραμάγαζο».

«Θα πληρώσει κάποιος; Όταν το 2027 θα έρθει η ώρα του “ταμείου”, θα πληρώσουν όλοι οι παραγωγοί και όχι μόνο οι πονηροί. Δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός τι γινόταν; Κινδυνεύει η χώρα με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

