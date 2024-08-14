Επί δύο ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για τη χρήση των εναέριων μέσων στην πυρκαγιά της Αττικής και η κυβέρνηση «σφυρίζει κλέφτικα», αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοίνωσή της.

Σήμερα, «κυβερνητικές πηγές» λένε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει να γίνει συζήτηση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και ο σχετικός απολογισμός. Οι ίδιες «πηγές» προσθέτουν ότι «η συζήτηση θα γίνει επί τη βάσει στοιχείων και πραγματικών δεδομένων και όχι με πολιτικά τσιτάτα».

Για στοιχεία μιλούν, στοιχεία ζητάμε. Να τα δώσουν εγκαίρως, για να έχουμε όλοι τα ακριβή δεδομένα.

Επαναλαμβάνουμε:

Ζητούμε από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ/ΠΣ) να δώσει τα τηλεματικά δεδομένα όλων των εναερίων μέσων που επιχείρησαν στην Αττική από την Κυριακή 11 Αυγούστου μέχρι και την Τρίτη 13/8.

Ζητούμε αντίγραφο του Πληροφοριακού Συστήματος "Engage" σχετικά με τα εναέρια και επίγεια μέσα.

Ζητούμε να μας χορηγηθεί αντίγραφο του Πρακτικού συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της 12ης Αυγούστου.

Ο ελληνικός λαός δικαιούται την αλήθεια και δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τον Σεπτέμβριο για τα συγκεκριμένα στοιχεία, καταλήγει η Κουμουνδούρου.

