Νέα «πυρά» Θεοχαρόπουλου κατά Κασσελάκη: «Το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών δεν είναι καλό»

Κριτική στον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη και στις επιλογές του, άσκησε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στις εκλογές πήραμε 3 ποσοστιαίες μονάδες και 340.000 ψήφους λιγότερες από το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα που πήραμε πριν έναν χρόνο και είχε οδηγήσει στην παραίτηση του πρώην προέδρου», ανέφερε ο κ. Θεοχαρόπουλος και πρόσθεσε:

«Συνεδριάζει σήμερα η Κ.Ε. του κόμματος που δεν συνεδρίασε ποτέ από το Συνέδριο έως σήμερα. Πήγαμε στις ευρωεκλογές με αποφάσεις μόνο του προέδρου. Συνεπώς αντικειμενικά οι ευθύνες του αρνητικού αποτελέσματος αφορούν κυρίως τον ίδιο. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες τα αρνητικά αποτελέσματα χρεώνονται και τα θετικά πιστώνονται».

Ακολούθως ανέφερε:

«Τα προεκλογικά λάθη ήταν πολλά. Τα μετεκλογικά ακόμη περισσότερα. Αναρτήσεις με υπονοούμενα για την διαφάνεια του κόμματος, με υπονοούμενα για υπονομευτές μέχρι και τον πρώην πρόεδρο, με πολιτικές διώξεις. Και βέβαια με κλείσιμο της Αυγής ‘με έναν διακόπτη' όπως το "μαύρο" της ΕΡΤ. Και μετά φταίνε οι προηγούμενοι, οι εργαζόμενοι και οι επόμενοι».

Αναφέρθηκε «στο κείμενο που καταθέσαμε τα δεκάδες μέλη της Κ.Ε. και προτείνουμε δημοψήφισμα για να αποφασίσουμε να πάρει πρωτοβουλίες το κόμμα ώστε ενεργά και πρωταγωνιστικά να συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, χωρίς διάλυση των κομμάτων, με στόχο έναν μεγάλο φορέα του προοδευτικού χώρου. Το θέλει η κοινωνία και η βάση».

Έκλεισε καλώντας τα στελέχη «να προχωρήσουμε μπροστά για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Χωρίς ανασφάλειες να δώσουμε τον λόγο στα μέλη και φίλους του κόμματος. Το ζητάμε δεκάδες μέλη της Κ.Ε. του κόμματος. Είναι κρίσιμο θέμα αν θέλουμε να κερδίσουμε τη ΝΔ».

Πηγή: skai.gr

