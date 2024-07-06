«Εκρηκτικό» το κλίμα στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Κόντρες για τα οικονομικά του κόμματος

Με «καζάνι που βράζει» φαίνεται να μοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από το πρωί συνεδριάζει σε υψηλούς τόνους η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Χωρίς να είναι λίγα τα «καρφιά» από πρωτοκλασάτα στελέχη της Κουμουνδούρου προς το πρόσωπο του ίδιου του Στέφανου Κασσελάκη, σε εξέλιξη βρίσκεται μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για όλα τα σημαντικά ζητήματα από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, τις συνεργασίες, τις στρατηγικές επιλογές της ηγεσίας και τις προτάσεις για ριζικές τομές στις δομές και στη λειτουργία των κομματικών οργάνων.

Επεισόδιο μεταξύ Κασσελάκη-Γεωργόπουλου - Κριτική από Γεροβασίλη, Σπίρτζη και Θεοχαρόπουλο

Νωρίτερα, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος έστρεψε τα «πυρά» του στον πρόεδρο του κόμματος για το αρνητικό αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών. «Στις εκλογές πήραμε 3 ποσοστιαίες μονάδες και 340.000 ψήφους λιγότερες από το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα που πήραμε πριν έναν χρόνο και είχε οδηγήσει στην παραίτηση του πρώην προέδρου», ανέφερε ο κ. Θεοχαρόπουλος και πρόσθεσε:

«Τα προεκλογικά λάθη ήταν πολλά. Τα μετεκλογικά ακόμη περισσότερα. Αναρτήσεις με υπονοούμενα για την διαφάνεια του κόμματος, με υπονοούμενα για υπονομευτές μέχρι και τον πρώην πρόεδρο, με πολιτικές διώξεις. Και βέβαια με κλείσιμο της Αυγής ‘με έναν διακόπτη' όπως το "μαύρο" της ΕΡΤ. Και μετά φταίνε οι προηγούμενοι, οι εργαζόμενοι και οι επόμενοι».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία στην ομιλία της σχολίασε πως «δεν γίνεται να πάμε με μια λογική ότι όποιος δεν σιωπά είναι υπονομευτής», προσθέτοντας παράλληλα πως η συλλογικότητα δεν είναι αδυναμία.

«Η συζήτηση, ο διάλογος, οι απόψεις, οι εμπειρίες, οι εξειδικευμένες γνώσεις του καθενός και της καθεμιάς είναι πλούτος», υπογράμμισε η κ. Γεροβασίλη, ενώ αιχμηρός ήταν και ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος τόνισε ότι «ρευστοποίηση κόμματος εν λειτουργία πρώτη φορά θα παρακολουθήσουμε».

Νωρίτερα σημειώθηκε ένα μικροεπεισόδιο όταν ο πρώην οικονομικός διευθυντής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Θύμιος Γεωργόπουλος συζητούσε με τους δημοσιογράφους για θέσεις που διατυπώθηκαν για τα οικονομικά του κόμματος.

Εκείνη τη στιγμή ο Στέφανος Κασσελάκης του είπε ότι αυτό που κάνει παραβιάζει το καταστατικό, με τον κ. Γεωργόπουλο να απαντά ότι μιλά ακριβώς για τα σημεία της ομιλίας του μέσα στη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια, μάλιστα, ο πρώην οικονομικός διευθυντής, απευθυνόμενος στον κ. Κασσελάκη, τόνισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε την εποχή του Αλέξη Τσίπρα τα οικονομικά του με καθαρά χέρια».

Διαφωνία Πολάκη-Ραγκούση για τον ενιαίο φορέα της Κεντροαριστεράς

Παράλληλα, η συζήτηση στράφηκε και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη να επισημαίνει ότι «για να υπάρξει εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης και να μην ξανακερδίσει ο Μητσοτάκης πρέπει καταρχήν να πείσουμε το 1.000.000 ψηφοφόρους του αριστερού δημοκρατικού στρατοπέδου που χάσαμε προς την αποχή, να επανέλθουν στην ενεργό πολιτική δράση και να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές».

«Με βάση αυτό το πρόγραμμα ως το νέο σύγχρονο κοινωνικό συμβόλαιο, θα καλέσουμε τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις για συνεργασία». «Αλλιώς, η λογική να ενωθούμε όπως με το ΠΑΣΟΚ για να μην χαθούμε, είναι γραμμή που οδηγεί σε καταστροφή», κατέληξε.

Τη διαφωνία του με την παραπάνω άποψη εξέφρασε ο Γιάννης Ραγκούσης,

«Η πιο μεγάλη δύναμη που μπορούμε να έχουμε απέναντι στα εξωθεσμικά κέντρα μόνο το δημοψήφισμα μπορεί να μας τη δώσει» σημείωσε ακόμη ο κ. Ραγκούσης, επισημαίνοντας πως «αυτός που δεν θέλει την ανασύνθεση του Προοδευτικού χώρου είναι το Μαξίμου και τα εξωθεσμικά κέντρα».

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη ΝΔ, δεν θα σχηματιστεί με διάλυση των κομμάτων που θα συμμετέχουν αλλά με έναν φορέα που θα καταθέσει ενιαία ψηφοδέλτια στον Άρειο Πάγο, ώστε να διεκδικήσει το μπόνους των βουλευτικών εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος» και κατέληξε πως «το βράδυ των επόμενων εθνικών εκλογών, αν για πρώτη φορά στην μεταπολίτευση, η ΝΔ κερδίσει για τρίτη συνεχόμενη φορά, τότε το ερώτημα θα είναι ένα : «ποιος φταίει;». Ας διαλέξει ο καθένας τι θέλει τότε να του καταλογιστεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.