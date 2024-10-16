Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής EE - Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Πριν την έναρξη των εργασιών, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 14.00 (τοπική ώρα) με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Ομάν, Σεΐχη Σαγίντ Άσαντ μπιν Ταρίκ (Sayyid Asaad bin Tarik) και στις 14.30 με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι (Tamim bin Hamad Al Thani).

Ο πρωθυπουργός, αύριο και μεθαύριο, θα συμμετάσχει επίσης στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής είναι η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, ο ανταγωνισμός της ΕΕ, το μεταναστευτικό, η ενταξιακή πορεία Μολδαβίας και Γεωργίας, η κατάσταση στη Βενεζουέλα, οι υβριδικές απειλές και η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.

