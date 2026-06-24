Νοσοκομείο Αττικόν: Ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού

Αναστάτωση προκλήθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν έπειτα από περιστατικό με ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρω Κοντού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 90χρονος άνδρας ακινητοποιήθηκε ενώ ο σεκιούριτι που ειδοποίησε την Αστυνομία ανέφερε ότι στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο ηλικιωμένος άνδρας κρατούσε λουλούδια στα χέρια του.

Ειδικότερα, περίπου στις 10 το βράδυ ο ηλικιωμένος πήγε στο νοσοκομείο και ανέφερε σε υπάλληλο ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο ότι θέλει να επισκεφτεί τη Μάρω Κοντού. Ωστόσο, η συμπεριφορά του ηλικιωμένου προκάλεσε υποψίες στον υπάλληλο ασφαλείας που προχώρησε σε έλεγχο ενός κουτιού που είχε μαζί του ο άνδρας. Κατά τον έλεγχο ο υπάλληλος εντόπισε μέσα στο κουτί ένα μαχαίρι και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ομάδα ΔΙΑΣ και συνέλαβε τον άνδρα. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα.

Σημειώνεται ότι η Μάρω Κοντού συνεχίζει να νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν», με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί στενά την πορεία της.

Πηγή: skai.gr

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