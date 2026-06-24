Μ. Καρυστιανού: Αναρτήθηκε η επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» - Αιχμές για τον Κοκοτσάκη

Αναφορά στην αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έκανε η Μαρία Καρυστιανού, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία της δημιουργίας της επίσημης ιστοσελίδας του Κινήματος.

Η κ. Καρυστιανού ανέφερε ότι σέβεται την απόφαση του κ. Κοκοτσάκη και «το δικαίωμα του καθενός να χαράζει τον δρόμο του», ωστόσο υποστήριξε ότι «οι αιτιάσεις είναι γενικές, ξεκάθαρα πρόωρες και άδικες, χωρίς ένα συγκεκριμένο γεγονός να τις στηρίζει, και διατυπώνονται τη στιγμή ακριβώς που καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει, ώστε η οργάνωση να γίνει από τους πολλούς», ενώ ευχήθηκε στον κ. Κοκοτσάκη «καλή συνέχεια στις μελλοντικές επιδιώξεις του».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Σήμερα είναι μια υπέροχη ημέρα για τη Δημοκρατία.

Σήμερα αναρτήθηκε η επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και άνοιξαν οι πόρτες του σε κάθε πολίτη. Από σήμερα ξεκίνησαν οι εγγραφές, και μαζί τους ξεκίνησε αυτό το μοναδικό, το ιστορικό που υποσχεθήκαμε από την πρώτη στιγμή: ένα κίνημα που το χτίζουν οι πολλοί, όχι οι λίγοι.

Γιατί αυτό το Κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς. Δεν ανήκει σε επιτροπές. Δεν ανήκει σε όσους έτυχε να βρεθούν πρώτοι στην αίθουσα.

Ανήκει στον εργαζόμενο, στη μητέρα, στον νέο άνθρωπο, στον συνταξιούχο, σε κάθε πολίτη που αρνείται να είναι θεατής και επιλέγει να γίνει συμμέτοχος. Το καταστατικό μας και τα όργανά μας θα προκύψουν από αυτούς τους πολίτες, και μόνο από αυτούς, με τρόπο διαφανή και δημοκρατικό που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αντιπροσώπευση.

Ταυτόχρονα, την ίδια ακριβώς ημέρα, ο κ. Κοκοτσάκης χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία συζήτηση, δημοσιοποίησε παντού επιστολή αποχώρησής του, την οποία απέστειλε χθες το βράδυ. Σεβόμαστε το δικαίωμα του καθενός να χαράζει τον δρόμο του. Οφείλουμε όμως να πούμε με ειλικρίνεια: οι αιτιάσεις είναι γενικές, ξεκάθαρα πρόωρες και άδικες, χωρίς ένα συγκεκριμένο γεγονός να τις στηρίζει, και διατυπώνονται τη στιγμή ακριβώς που καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει, ώστε η οργάνωση να γίνει από τους πολλούς.

Το Κίνημά μας αριθμεί μόλις έναν μήνα ζωής. Τα όργανά του δεν νοείται να τα ορίσουν λίγοι· θα τα ορίσουν όλοι. Αυτή η διαδικασία δεν είναι υπόσχεση για το μέλλον, είναι έμπρακτη απόφαση. Και ένα αληθινά δημοκρατικό κίνημα αντιμετωπίζει τους πάντες ισότιμα: χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς προβάδισμα σε κανέναν.

Παραμένουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας και ευχόμαστε στον κ. Κοκοτσάκη καλή συνέχεια στις μελλοντικές επιδιώξεις του.

Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας. Ελάτε να τη χτίσουμε μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι ο ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ανακοίνωσε την Τετάρτη την απόφασή του για αποχώρηση από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με ανάρτησή του στο Facebook.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κοκοτσάκης ανέφερε ότι μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε και αισθάνεται ότι οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. «Όχι γιατί ενήργησα με σκοπιμότητα ή γιατί σας παραπλάνησα συνειδητά. Αλλά γιατί σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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