Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Μεγαλουπόλεως 39 στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, στο περιστατικό, το οποίο είχε πιθανόν οπαδικά κίνητρα, ενεπλάκη ομάδα περίπου 10 ατόμων, Η ομάδα των νεαρών επιτέθηκε σε άνδρα (17 με 18 χρονών), ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε οκτώ προσαγωγές, ενώ εντοπίστηκε το μαχαίρι της επίθεσης.

Η έρευνα της Αστυνομίας για τα ακριβή αίτια της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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