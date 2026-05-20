Σάββατο 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Άγνωστο αν θα συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης - Η κεντρική επιτροπή θα γίνει λίγες ημέρες μετά την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα θα έχει συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ότι οι συνεδριάσεις θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα.

Ένα ερώτημα είναι εάν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης, καθώς υπάρχει διάσταση απόψεων για το εάν μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει χάσει και την θέση του στα κομματικά όργανα, όπως ανέφερε δημοσίως ο Σωκράτης Φάμελλος. 

