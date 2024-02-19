Μητσοτάκης στο οργανωτικό της ΝΔ: Δεν νοείται η μεγάλη μας παράταξη να πάει σε εθνική κάλπη χαλαρά

Μήνυμα κομματικής συστράτευσης και εγρήγορσης απηύθυνε απόψε από την εκδήλωση της πίτας του Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στα 50ά γενέθλια της ΝΔ δεν νοείται η μεγάλη μας παράταξη να πάει σε εθνική κάλπη χαλαρά. Θα πάμε συντεταγμένα, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα πάμε να μιλήσουμε για την Ευρώπη στην Ελλάδα, αλλά κυρίως για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Η εικόνα της πατρίδας μας στην Ευρώπη έχει αλλάξει άρδην», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και ξεκαθάρισε «κάποιοι έχουν σκοπό να πλήξουν στο Ευρωκοινοβούλιο τη ΝΔ και βάζουν την υπογραφή τους για να κοπούν πόροι από την Ελλάδα. Την απάντηση θα τη στείλουμε συστημένη στις 9 Ιουνίου, δίνοντας στη ΝΔ μια μεγάλη εκλογική νίκη, εκλέγοντας στο Ευρωκοινοβούλιο ανθρώπους, που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια την Ελλάδα στην Ευρώπη». Μάλιστα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι δεν είναι μια κάλπη αδιάφορη, ούτε μία κάλπη διαμαρτυρίας» συμπληρώνοντας ότι την επόμενη ημέρα «η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί δυνατά στα πόδια της για τα θέματα ανταγωνιστικότητας και της άμυνας».

Αναφορικά με το αυριανό αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «αυτή η κυβέρνηση είχε ανοιχτά και τα αυτιά της και τις πόρτες της στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Εμείς εξασφαλίσαμε τη μόνιμη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και μειώσαμε τις τιμές του ρεύματος για τους παραγωγούς. Μας ενδιαφέρει να δώσουμε μόνιμες λύσεις στα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα. Και όταν θα έρθει η ώρα να διαπραγματευτούμε τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική». Εν συνεχεία έθεσε το προεκλογικό δίλημμα λέγοντας ότι «ας σκεφτούμε ενόψει ευρωεκλογών, ποια παράταξη θέλετε να είναι δυνατή και με δυνατή εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο: τη ΝΔ που ξέρει να διαπραγματεύεται ή κάποιους που τα ευρωπαϊκά τους διαπιστευτήρια επιεικώς το αμφισβητούν;».

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, εκτίμησε ότι «έχουμε αφήσει πίσω μας τις χειρότερες ημέρες το πληθωρισμού» και επανέλαβε ότι «θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι σε όσους καταστρατηγούν τους κανόνες. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα βγάλουν υπερκέρδη στην πλάτη των Ελλήνων, είναι γελασμένοι».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Καθώς βλέπουμε άλλα κόμματα να έχουν μερικά ζητηματάκια, πόσο μεγάλη δύναμη είναι για τη ΝΔ να έχει αυτόν τον συμπαγή οργανωτικό ιστό». Επανέλαβε, δε, ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί υλοποιεί γρήγορα και αποτελεσματικά το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και αυτό κάνουμε, εν μέσω δυσκολιών, αναταράξεων, είμαστε συνεπείς στην εντολή που πήραμε από τον λαό, κρατάμε το τιμόνι σταθερό, οδηγούμε την Ελλάδα σε καλύτερες μέρες, εξασφαλίζουμε προκοπή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Πηγή: skai.gr

