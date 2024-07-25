Οικονόμου: Η κυβέρνηση δεν ζει σε γυάλινο πύργο και δεν βάζει τα προβλήματα κάτω από το χαλί

O βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Οικονόμου, τόνισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πολιτών, βελτιώνοντας την απόδοσή της.

Για τις παρεμβάσεις στο χώρο της Υγείας είπε:

«Η σκέψη, η φιλοσοφία και ο πυρήνας της παρέμβασης είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν δομικά ζητήματα στο σύστημα υγείας, επί δεκαετίες, τα οποία, για να είμαστε ειλικρινείς, ξεπερνούν και την επιδερμική αντιπολιτευτική κριτική, αλλά και τις όποιες προσπάθειες κάνει η Κυβέρνηση.

Προκηρύσσονται θέσεις και δεν ανταποκρίνονται οι γιατροί. Θα πει κάποιος "τριπλασιάστε, τετραπλασιάστε, πενταπλασιάστε τους μισθούς, φτιάξτε σπίτια εκεί που δεν υπάρχουν". Άλλο το ευκταίο, άλλο το ρεαλιστικό.

Η Κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με δύο επιλογές: Ή να αφήσει τα πράγματα να σέρνονται έως ότου υπάρξουν οι προϋποθέσεις να έχουν οι γιατροί αποδοχές τέτοιες έτσι ώστε να μπορείς να ανταγωνιστείς τον ιδιωτικό τομέα, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να προσελκύσεις ανθρώπους ή να σκεφτεί και λύσεις έξω από το κουτί. Τέτοιου είδους λύσεις είναι τα απογευματινά χειρουργεία, η δυνατότητα που δίνεται σε νοσοκομειακούς γιατρούς να δουλέψουν και στον ιδιωτικό τομέα και αντίστροφα, να προσφέρουν ως εφημερίες εκεί που υπάρχουν κραυγαλέες αδυναμίες και ιδιώτες γιατροί.

Αυτό είναι στην απολύτως σωστή κατεύθυνση και κανείς καλοπροαίρετος δεν μπορεί να κρίνει αρνητικά την Κυβέρνηση».

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων: «Είχαμε ένα αποτέλεσμα στις Ευρωεκλογές, που δεν ήταν αυτό που επιδιώκαμε και απολύτως φυσιολογικά ξεκίνησε ένας κύκλος συζητήσεων και παρεμβάσεων, μέσα στον οποίο ακούστηκαν ελεύθερα -όπως γίνεται σε ένα συντεταγμένο, μεγάλο κόμμα που έχει κουλτούρα διαλόγου- απόψεις, όπως οφείλαμε να κάνουμε.

Ο κύκλος αυτός έκλεισε, έχουμε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας και αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων των πολιτών. Ο χρόνος θα δείξει αν πολιτευόμαστε σωστά και αν ο κόσμος επιστρέψει. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε, να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πολιτών, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Η Κυβέρνηση δεν βάζει κανένα πρόβλημα κάτω από το χαλί, δεν πετάει απέναντι σε κανένα πρόβλημα "λευκή πετσέτα". Αλλού τα καταφέρνουμε περισσότερο καλά, αλλού χρειάζεται να εντείνουμε ρυθμούς».

Για το κόστος της ενέργειας:

«Ήδη έχουν εξαγγελθεί μέτρα, τα οποία θα νομοθετηθούν. Και ο ανταγωνισμός πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα, ώστε και οι τιμές να αποκλιμακωθούν. Κρατώ στη μνήμη μου κάτι: Ήταν στην άνοιξη του 2022, που ο φάκελος του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος τρομοκρατούσε τους πολίτες. Θυμάμαι πολύ καλά την περίοδο εκείνη και ότι επεξεργαζόμασταν λύσεις -λιγότερο ή περισσότερο ριζοσπαστικές- και καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα, το οποίο στη συνέχεια υιοθέτησε στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έφεραν αποτελέσματα.

Η Κυβέρνηση προφανώς και δεν ζει σε ένα "γυάλινο πύργο", αντιλαμβάνεται ότι το ζήτημα της ενέργειας είναι κομβικό για τα νοικοκυριά, με δευτερογενείς συνέπειες για τα προϊόντα και είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση με την ίδια κουλτούρα που την αντιμετώπισε στο παρελθόν.

Το θέμα του ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας είναι ακόμη πιο σύνθετο. Το ενεργειακό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά πανευρωπαϊκό. Είναι γνωστή η απόφαση της Κυβέρνησης για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως επίσης είναι και γνωστό το ζήτημα της υποστελέχωσης ορισμένων κρίσιμων βραχιόνων του Κράτους και του δημοσίου. Για αυτό γίνονται ουσιαστικές κινήσεις και παρεμβάσεις, αλλά αξιοποιούνται και άλλα εργαλεία, που πολλές φορές έρχονται να μειώσουν το έλλειμα ανθρώπινου δυναμικού».

