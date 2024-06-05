Κουτσούμπας- Σύνταγμα: Το ΚΚΕ, το μοναδικό αντίπαλο δέος στην αντιλαϊκή ΕΕ

«Από την πλατεία Συντάγματος στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα ηχηρό μήνυμα ενίσχυσης του ΚΚΕ. Την Κυριακή το βράδυ, το Κόμμα μας μπορεί να είναι και θα είναι ακόμα πιο ψηλά» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αποψινή του ομιλία στην πολύ μεγάλη κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος στο Σύνταγμα.

«Από το κέντρο της Αθήνας, ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους της Ελλάδας που παρακολουθούν αηδιασμένοι το σόου της καταγραφής εκατομμυρίων, ακινήτων και μετοχών, ενώ εκείνοι μετρούν και το τελευταίο ευρώ για να βγάλουν το μήνα. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους λαούς της Ευρώπης, που βρέθηκαν στους δρόμους του αγώνα ενάντια στην πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεών τους» πρόσθεσε και υπογράμμισε:

«Αυτή είναι η δική μας Ευρώπη. Με τους λαούς που αγωνίζονται. Θα γίνουμε και η δική τους φωνή στο επόμενο ευρωκοινοβούλιο».

«Κάνουμε στην άκρη όλους αυτούς που έχουν κλείσει τους λαούς της Ευρώπης στα κελιά της απομόνωσης από τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες τους, αυτής της φυλακής που λέγεται ΕΕ. Τους αφήνουμε παρέα με τα λόμπι της διαφθοράς, με τα μονοπώλια που εκπροσωπούν και που ψηφίζουν για λογαριασμό τους ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς.

Μόνοι τους και όλοι μας!

Την Ευρώπη των λαών την ονειρευόμαστε και τη χτίζουμε από σήμερα μέσα στους κοινούς αγώνες. Αύριο θα πάρει σάρκα και οστά, για να ζήσουν οι νεότερες γενιές σε μια ευρωπαϊκή ήπειρο χωρίς φτώχεια, ανεργία, πολέμους, εκμετάλλευση και προσφυγιά. Με μια ένωση, όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός θα είναι και η προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Την Κυριακή το βράδυ, όλοι οι εκβιασμοί, επιστρέφονται» ανέφερε, τονίζοντας «θα πάρει την απάντησή του ο κ. Μητσοτάκης που απειλεί τον λαό και τη νεολαία με αστάθεια, μνημόνια, σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς, έτσι και δεν ψηφίσουν το κόμμα του. Την είδαμε τη σταθερότητά σας κ. Μητσοτάκη».

Αναφερόμενος στις βαριές συνέπειες, για το λαό, από την πολιτική της κυβέρνησης, επισήμανε, επίσης «τη "σταθεροτητά" σας τη ζούμε κάθε μέρα με τη χώρα μας να μπλέκεται όλο και πιο βαθιά στους πολέμους της ΕΕ, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ολόκληρες πόλεις και νομοί γίνονται ορμητήρια για επιθέσεις ενάντια σε άλλους λαούς και ο δικός μας λαός στόχος αντιποίνων».

Πρόσθεσε, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό «Δεν θα σας περάσει! Τη λευκή επιταγή που ζητάτε, για να έχετε τα χέρια σας λυμένα να συνεχίσετε την εγκληματική σας πολιτική, δεν θα την πάρετε. Θα τα βρείτε πολύ πιο σκούρα έχοντας απέναντί σας ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και έναν λαό πολύ πιο αποφασισμένο να παλέψει για το δίκιο του».

«Την Κυριακή στην κάλπη δυναμώνουμε το μοναδικό αντίπαλο δέος απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ, την αντιλαϊκή ΕΕ και τα κόμματά της. Δυναμώνουμε το ΚΚΕ.

Όχι για να εμφανιστούμε ξανά το 2027 και να ζητήσουμε ψηφαλάκια για τις καρέκλες. Αλλά για να βρεθούμε πιο πολλοί και πιο δυνατοί στον δρόμο του αγώνα από τη Δευτέρα κιόλας. Γιατί στις 10 του Ιούνη θα είναι εδώ οι ανάγκες μας, που δεν μπορούν να περιμένουν, σε αντιπαράθεση με την αντεργατική πολιτική της ΕΕ, τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων κομμάτων.

Γι' αυτό τη σταθερότητά τους, που για τον λαό είναι αστάθεια, πρέπει να την πολεμήσουμε με τον αγώνα μας και με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ» τόνισε.

Είπε ότι «την Κυριακή δεν δίνουμε συγχωροχάρτι σε κανέναν. Ακυρώνουμε τους εκβιασμούς της κυβέρνησης της ΝΔ. Ακυρώνουμε την προσπάθεια της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων ακόλουθων, να μεταμφιεστεί για να εγκλωβίσει ξανά τον λαό στις ίδιες αυταπάτες, που μας κράτησαν τόσο πίσω. ».

Είπε ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και «αυτοί που τώρα ντύθηκαν τη στολή της "Νέας Αριστεράς" όλοι μαζί, υλοποίησαν τα βάρβαρα μνημόνια, και τόσα άλλα…» και «τώρα κάνουν την πιο βολική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ, πάντα με τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τους μέσους όρους της ΕΕ στο χέρι, σαν ευαγγέλιο».

«Δεν έχει ανάγκη από μια τέτοια αντιπολίτευση ο λαός μας. Τέτοια αντιπολίτευση την έχει ανάγκη μόνο ο Μητσοτάκης, για να προωθεί πιο αποφασιστικά την αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ» τόνισε.

«Δεν ξεχνάμε ούτε και τους δήθεν "αντισυστημικούς" Βελόπουλο και Κωσταντοπούλου, που θέλουν να κλείσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια μέσα στη Βουλή να παρακολουθεί τα σόου τους» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι «δεν ξεχνάμε τη στάση που όλοι αυτοί κράτησαν απέναντι στο κράτος - τρομοκράτη του Ισραήλ και στον λαό της Παλαιστίνης, όχι τώρα, προεκλογικά, που φοβούνται μη τους πάρει και τους σηκώσει η οργή του λαού που παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση μια γενοκτονία, αλλά πάντα» και, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Κι αυτή την Κυριακή, μετατρέπουμε τις εκλογές στη μεγαλύτερη αντιπολεμική διαδήλωση, με εκατοντάδες χιλιάδες να κρατούν στο χέρι και να ρίχνουν στην κάλπη το μόνο ψηφοδέλτιο που γράφει με μεγάλα γράμματα: "όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών", "Λευτεριά στην Παλαιστίνη". Και αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ».

Απευθυνόμενος στους πολλούς αριστερούς, ριζοσπαστικούς ανθρώπους που για χρόνια «μετρούσαν τη μία απογοήτευση μετά την άλλη» τόνισε ότι «σήμερα δεν είναι ώρα να μετρήσουμε νέες απογοητεύσεις».

«Τώρα είναι η ώρα να πάρουμε τη θέση μας στους αγώνες, στο κίνημα, με το ΚΚΕ!» υπογράμμισε.

Υπενθυμίζοντας ότι η απογοήτευση πήγε στην άκρη «τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε μαζί στους δρόμους του αγώνα» όλα αυτά τα χρόνια πρόσθεσε: « Ελάτε να προχωρήσουμε μαζί. Την Κυριακή των εκλογών και από Δευτέρα πάλι, εκεί που κρίνονται όλα, στο δρόμο της ταξικής πάλης».

«Όσοι, επίσης, σκέφτεστε, ότι αν πάτε να ψηφίσετε, θα το ρίξετε στο ΚΚΕ, κάντε το "αν", "ναι" και ψήφο στο ΚΚΕ. Με τα «αν» δεν έγινε ποτέ τίποτα. Αν δεν πάτε, θα τους έχετε κάνει μια μεγάλη χάρη. Θα έχουν γλιτώσει την καταδίκη και θα αρχίσουν από το ίδιο βράδυ να ερμηνεύουν τη στάση σας, όπως τους βολεύει.

Στο τέλος, θα εκλάβουν την αποχή ως σιωπηλή ανοχή, ακόμα και συναίνεση.» σημείωσε.

«Την ψήφο στο ΚΚΕ, όμως, κανείς δεν μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει! Θα είναι ψήφος καταδίκης της ΕΕ, της ΝΔ και των άλλων βαστάζων του συστήματος. Θα είναι ψήφος ελπίδας και προοπτικής!» υπογράμμισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε τη μεγάλη σημασία της ύπαρξης ζωντανού εργατικού-λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα και του γεγονότος ότι «υπάρχει, δυναμώνει ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, που άρχισε να αποτυπώνεται πλέον πιο διακριτά και στις εκλογικές αναμετρήσεις, ότι μένει αναμμένη η φλόγα της διεκδίκησης μιας άλλης κοινωνίας».

«Η πραγματική και ρεαλιστική διέξοδος προς όφελος του λαού βρίσκεται στην πολιτική και το ανατρεπτικό πρόγραμμα του ΚΚΕ. Με τον λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, με τα κλειδιά της ανάπτυξης και της οικονομίας στα χέρια του, σε μία κοινωνία απαλλαγμένη από τα δεσμά της ΕΕ, του ΝΑΤΟ» υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε σε όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα εργαζόμενοι, φοιτητές και βιοπαλαιστές αγρότες με τους αγώνες τους με το ΚΚΕ μπροστά και πρόσθεσε: «Οι αγώνες που δώσαμε και αυτοί που θα δώσουμε, αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, που θα πάρετε στα χέρια σας την Κυριακή. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ψήφος για να διεκδικήσουμε πιο αποφασιστικά όλα αυτά που δικαιούμαστε και μας στερούν».

«Πάμε να κάνουμε πράξη αυτό που φοβούνται. Να ανεβάσουμε το ΚΚΕ ακόμα πιο ψηλά.

Να είναι ξανά τρίτο κόμμα στην Αττική, με διψήφιο ποσοστό. Να είναι πολύ πιο ισχυρό πανελλαδικά. Γιατί το ΚΚΕ εκφράζει την τιμή και την αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού.

Αυτό θα κάνουμε και τώρα! Για να κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη. Είναι στο χέρι μας! ΚΚΕ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ!» τόνισε καταλήγοντας στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

