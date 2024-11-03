Ολοκληρώνεται σήμερα στις Οργανώσεις Μελών του ΣΥΡΙΖΑ η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των προσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο που θα διεξαχθεί 8- 10 Νοεμβρίου για την εκλογή νέου προέδρου, με τα δύο "στρατόπεδα" να δηλώνουν... εξίσου ικανοποιημένα.

Ενόψει της διήμερης εσωκομματικής κάλπης που είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση των συσχετισμών για τη λήψη αποφάσεων στο επικείμενο Συνέδριο, στο δρόμο για την εκλογή προέδρου, κλιμακώθηκε την Παρασκευή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε διαφορετικά «στρατόπεδα».

Πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές για το έκτακτο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

-Οι εκλογές στις Ο.Μ. για την ανάδειξη των συνέδρων θα διεξαχθούν στις 2 ή 3 Νοεμβρίου 2024. Οι υποψηφιότητες συνέδρων κατατέθηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του υποψηφίου/ας στην τελευταία Γενική Συνέλευση της ΟΜ είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email της ΟΜ και του/της Συντονιστή/στριας.

-Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν εγγραφεί στον ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ μέχρι την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών και εμπεριέχονται στους καταλόγους μελών που αποστάλθηκαν από το Οργανωτικό Γραφείο στις Ο.Μ. διαμέσου των Νομαρχιακών Επιτροπών. Επιπλέον, καταβάλλουν το ποσό των 2 ευρώ, ως μοναδική οικονομική υποχρέωση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Από την καταβολή των 2 ευρώ εξαιρούνται οι κάτοχοι Κάρτας Μέλους, οι άνεργοι και όσοι/ες ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτονόητο είναι ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση για την υποβολή υποψηφιότητας για σύνεδρος.

-Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών και με επίδειξη πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (ΑΔΤ, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης).

-Για τις Ο.Μ. Εξωτερικού ισχύει ειδικός εκλογικός κανονισμός

-Έγκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια τα οποία έχουν σταυρό στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του ονόματος του υποψηφίου, σε μία πλευρά του ψηφοδελτίου με μπλε ή μαύρο στυλό χωρίς εμφανή σημάδια μουντζούρες ή οτιδήποτε άλλο που αλλοιώνει το ψηφοδέλτιο.

-Οι Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν ανακοινώσει τους χώρους των εκλογικών κέντρων που θα διεξαχθούν οι εκλογές ανά Ο.Μ. και την ημέρα εκλογής.

-Η εκλογή συνέδρων ολοκληρώνεται αυθημερόν και διαρκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε περιπτώσεις που υπάρξει ανάγκη για παράταση της εκλογικής διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή ενημερώνει την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και εφόσον εγκριθεί, δίνεται η ανάλογη παράταση και όχι πάντως μεγαλύτερη της μίας ώρας. Για την ανάδειξη των συνέδρων ισχύει η ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων 50-50%.

Για «καθαρή επικράτησή» τους την πρώτη μέρα της κάλπης, μιλούν τόσο η πλευρά των «87» όσο και η πλευρά Κασσελάκη

Για «καθαρή επικράτηση», όσον αφορά στα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη συνέδρων στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνει λόγο τόσο η πλευρά των «87» όσο και η πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη.

Πηγές των «87» ανέφεραν νωρίτερα ότι «καθαρή επικράτηση της πλειοψηφίας σημειώνεται στην πρώτη ημέρα της εκλογής συνέδρων», παραθέτοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Καπανδρίτι: 6 σύνεδροι «87» - 2 υπέρ Κασσελάκη

Ερμιονίδα: 4 σύνεδροι υπέρ των «87» - 3 υπέρ Κασσελάκη

Ανώγεια: 5 σύνεδροι υπέρ των «87», 0 υπέρ Κασσελάκη

Μυλοπόταμος: 6 σύνεδροι υπέρ των «87» - 2 υπέρ Κασσελάκη

ΔΕΗ: 5 συνέδρους των «87» και ένας υπέρ Κασσελάκη

Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη: 7 υπέρ των «87», 5 υπέρ Κασσελάκη

Κέρκυρα 20 υπέρ πλειοψηφίας - 10 Κασσελάκης

Βόρεια Κέρκυρα 6 υπέρ των «87», 1 υπέρ Κασσελάκη

ΟΜ δικηγόρων Πειραιά 1 οι 87

Ιλίσια 5-3 υπέρ των «87»

Κερατέας 2-1 υπέρ των «87»

Ερευνητών Ηρακλείου 1-0 υπέρ των «87»

Υγειονομικών Ηρακλείου 2-1 υπέρ των «87»

Μαλεβιζίου 7-3 υπέρ των «87»

Λήμνου 3-1 υπέρ υπέρ των «87»

Ζωγράφου 18-4 υπέρ των «87»

Αγ Δημήτριος - Ασύρματος: 5-5

Από την πλευρά του, το Γραφείο Τύπου του κ. Κασσελάκη σε ανακοίνωσή του μιλά για «καθαρή επικράτηση του Στέφανου Κασσελάκη στο σύνολο των ΟΜ που ψήφισαν σήμερα, πρώτη μέρα των εκλογών για συνέδρους με ποσοστό που έφτασε το 61,3%». «Η βάση μίλησε και ο αγώνας συνεχίζεται αύριο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που δίνουν τον αγώνα για να ακουστεί δυνατά η φωνή μας. Η πρώτη μάχη κερδήθηκε. Μόλις αρχίσαμε», αναφέρει.

Και έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΟΜ εργατοϋπαλλήλων Πειραιά: 4 υπέρ Κασσελάκη - 0 για τους 87

Αίγινα 4 σύνεδροι υπέρ Κασσελακη - 0 για τους 87

Σπέτσες 2 σύνεδροι Κασσελακη, 0 οι 87

Σίνδος 3 σύνεδροι Κασσελακη, 0 οι 87

ΟΜ Ερμιονίδας Αργολίδας, 6 σύνεδροι Κασσσελακη, 1 στους 87

Πολυγώνο 10 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη - 0 για τους 87

Τεμένος Ηρακλείου: 4 υπέρ Κασσελάκη και 0 από τους 87

Αρτέμιδα: 13 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη και 0 για τους 87

Κερατέα: 3 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη και 0 για τους 87

Άγιος Δημήτριος: 5 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη και 5 υπέρ των 87

Καλαμπακα: 5 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη, 0 για τους 87

Κουκάκι: 6 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη και 2 των «87».

Με αφορμή δημοσιεύματα, αναρτήσεις και διαδόσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι:

1. Έχει ολοκληρωθεί από χτες η αποστολή, από το Οργανωτικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των καταλόγων μελών του κόμματος σε όλες τις Νομαρχιακές Επιτροπές.

2. Όπως σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και τα συνέδρια, έτσι και τώρα προβλήματα υπήρξαν και αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά συγκεκριμένες μεθοδεύσεις που έχουν στόχο το αντίθετο. Σχετικά με τις τελευταίες εγγραφές που έγιναν μέσω isyriza, εφόσον έχουν γίνει εμπρόθεσμα, ταυτοποιούνται και συμμετέχουν κανονικά στην εκλογική διαδικασία.

3. Όλες οι διαδικασίες κινούνται στο πλαίσιο του καταστατικού και των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι το αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Καλούμε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία να προσέλθουν αύριο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε όλη τη χώρα, καθώς και σε όλα τα σχετικά σημεία που έχουν οριστεί, για να διασφαλίσουν με τη συμμετοχή τους τη δημοκρατική διαδικασία εκλογής συνέδρων».

