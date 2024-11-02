Απαντήσεις επί των διαδικασιών για τις εκλογές συνέδρων δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή, όπως αναφέρει, «δημοσιεύματα, αναρτήσεις και διαδόσεις», καλώντας παράλληλα τα μέλη του κόμματος να προσέλθουν και αύριο στις κάλπες «για να διασφαλίσουν με τη συμμετοχή τους τη δημοκρατική διαδικασία εκλογής συνέδρων».

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανακοίνωση του:

«Ολοκληρώνεται αύριο, Κυριακή 3 Νοεμβρίου, μια μεγάλη δημοκρατική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν τα μέλη, η βάση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. Με αυτή τη διαδικασία θα εκλεγούν οι σύνεδροι για το έκτακτο συνέδριο που θα γίνει στις 8-10 Νοεμβρίου 2024.

Με αφορμή δημοσιεύματα, αναρτήσεις και διαδόσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι:

1. Έχει ολοκληρωθεί από χτες η αποστολή, από το Οργανωτικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των καταλόγων μελών του κόμματος σε όλες τις Νομαρχιακές Επιτροπές.

2. Όπως σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και τα συνέδρια, έτσι και τώρα προβλήματα υπήρξαν και αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά συγκεκριμένες μεθοδεύσεις που έχουν στόχο το αντίθετο. Σχετικά με τις τελευταίες εγγραφές που έγιναν μέσω isyriza, εφόσον έχουν γίνει εμπρόθεσμα, ταυτοποιούνται και συμμετέχουν κανονικά στην εκλογική διαδικασία.

3. Όλες οι διαδικασίες κινούνται στο πλαίσιο του καταστατικού και των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι το αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Καλούμε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία να προσέλθουν αύριο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε όλη τη χώρα, καθώς και σε όλα τα σχετικά σημεία που έχουν οριστεί, για να διασφαλίσουν με τη συμμετοχή τους τη δημοκρατική διαδικασία εκλογής συνέδρων».

Την ίδια στιγμή, ικανοποίημένες εμφανίζονται και οι δύο πλευρές από τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας, δίνοντας η κάθε μια τη δική της... εκδοχή.

Η πλευρά των «87»

Πηγές από την πλευρά των «87» δήλωσα:

«Καθαρή επικράτηση της πλειοψηφίας σημειώνεται στην πρώτη ημέρα της εκλογής συνέδρων».

Και έδωσαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Καπανδρίτι: 6 σύνεδροι «87» - 2 υπέρ Κασσελάκη

Ερμιονίδα: 4 σύνεδροι υπέρ των «87» - 3 υπέρ Κασσελάκη

Ανώγεια: 5 σύνεδροι υπέρ των «87», 0 υπέρ Κασσελάκη

Μυλοπόταμος: 6 σύνεδροι υπέρ των «87» - 2 υπέρ Κασσελάκη

ΔΕΗ: 5 συνέδρους των «87» και ένας υπέρ Κασσελάκη

Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη: 7 υπέρ των «87», 5 υπέρ Κασσελάκη

Κέρκυρα 20 υπέρ πλειοψηφίας - 10 Κασσελάκης

Βόρεια Κέρκυρα 6 υπέρ των «87», 1 υπέρ Κασσελάκη

ΟΜ δικηγόρων Πειραιά 1 οι 87

Ιλίσια 5-3 υπέρ των «87»

Κερατέας 2-1 υπέρ των «87»

Ερευνητών Ηρακλείου 1-0 υπέρ των «87»

Υγειονομικών Ηρακλείου 2-1 υπέρ των «87»

Μαλεβιζίου 7-3 υπέρ των «87»

Λήμνου 3-1 υπέρ υπέρ των «87»

Ζωγράφου 18-4 υπέρ των «87»

Αγ Δημήτριος - Ασύρματος: 5-5

Η πλευρά Κασσελάκη

Από την πλευρά Κασσελάκη δήλωσαν:

«Καθαρή επικράτηση του Στέφανου Κασσελάκη στο σύνολο των ΟΜ που ψήφισαν σήμερα, πρώτη μέρα των εκλογών για συνέδρους με ποσοστό που έφτασε το 61,3%. Η βάση μίλησε και ο αγώνας συνεχίζεται αύριο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που δίνουν τον αγώνα για να ακουστεί δυνατά η φωνή μας. Η πρώτη μάχη κερδήθηκε. Μόλις αρχίσαμε».

Και έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΟΜ εργατοϋπαλλήλων Πειραιά: 4 υπέρ Κασσελάκη - 0 για τους 87

Αίγινα 4 σύνεδροι υπέρ Κασσελακη - 0 για τους 87

Σπέτσες 2 σύνεδροι Κασσελακη, 0 οι 87

Σίνδος 3 σύνεδροι Κασσελακη, 0 οι 87

ΟΜ Ερμιονίδας Αργολίδας, 6 σύνεδροι Κασσσελακη, 1 στους 87

Πολυγώνο 10 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη - 0 για τους 87

Τεμένος Ηρακλείου: 4 υπέρ Κασσελάκη και 0 από τους 87

Αρτέμιδα: 13 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη και 0 για τους 87

Κερατέα: 3 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη και 0 για τους 87

Άγιος Δημήτριος: 5 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη και 5 υπέρ των 87

Καλαμπακα: 5 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη, 0 για τους 87

Κουκάκι: 6 σύνεδροι υπέρ Κασσελάκη και 2 των «87»

Πηγές πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ: Τραμπικές μεθόδους από Κασσελάκη

«Ο Στέφανος Κασσελάκης πιστός στις τραμπικές πρακτικές του, κατασκευάζει τη δική του πραγματικότητα», ανέφεραν πηγές της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και συνέχισαν:

«Εργαλειοποιώντας τους συνέδρους διακινεί χυδαία ψέματα με δήθεν αποτελέσματα. Τα έως τώρα αποτελέσματα είναι σαφή και η επικράτηση έως τώρα της πλειοψηφίας άνετη.

Ο Στέφανος Κασσελακης, με επίσημες ανακοινώσεις, ως ντε φακτο νέο κόμμα, συνεχίζει να επιχειρεί την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Δεν θα συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια γελοιοποίησης.

Εξάλλου το συνέδριο είναι κοντά και όλα τα ψέμματα γρήγορα θα του γυρίσουν μπούμερανγκ. Τα ίδια ισχυρίζονταν άλλωστε και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι που συγκρούστηκε μετωπικά με την αλήθεια. Τόσο «καλός» είναι στο μέτρημα…».



