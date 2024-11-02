«Μέτα τα τρία όχι του ΠΑΣΟΚ σε επιτάχυνση προσλήψεων ΑΣΕΠ, στον Συνήγορο του Πολίτη και στη βελτίωση του πλαισίου για τη διαχείριση απορριμμάτων, που εκτός των άλλων θα μας γλιτώσει και από ευρωπαϊκά πρόστιμα, σήμερα ο νέος εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς κατακεραύνωσε και τον νέο μόνιμο μηχανισμό για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού», δήλωσε ο Νίκος Ρωμανός.

Ο εκπρόσωπος Τυπου της ΝΔ σημείωσε ότι ο μηχανισμός για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού αποτελεί ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, προσφέρει ασφάλεια στους εργαζομένους, αφού διασφαλίζει τη μη μείωση του κατώτατου μισθού υπό οποιαδήποτε συνθήκη, διασφαλίζει ότι όσο αυξάνονται οι τιμές και όσο ανεβαίνει η παραγωγικότητα της οικονομίας, θα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, επεκτείνεται και στους δημοσίους υπαλλήλους, δημιουργώντας ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας και σε αυτούς, βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και προσφέρει ορατότητα στις επιχειρήσεις.

«Είτε ο κ. Τσουκαλάς νομίζει ότι έγινε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε το ΠΑΣΟΚ έγινε για τα καλά ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο κ. Ρωμανός.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς είχε δηλώσει:

«Ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε την αποτυχία της κυβέρνησης να λύσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, που προκαλούν οι επιλογές και οι παραλείψεις της.

Ενώ αρνείται πεισματικά την μείωση του ΦΠΑ επί τέσσερα χρόνια και ενώ μαίνεται η πληθωριστική κρίση που έχει καταρρακώσει στην προτελευταία θέση στην ΕΕ την αγοραστική δύναμη των πολιτών, σήμερα είπε ότι θα το εξετάσει!

Με την ξαναζεσταμένη ανακοίνωση ενός έκτακτου βοηθήματος, -ήδη από τη ΔΕΘ-, απέφυγε την παραμικρή ουσιαστική δέσμευση για την ενίσχυση των συνταξιούχων, των οποίων το εισόδημα εξανεμίζεται από την προσωπική διαφορά και την εισφορά αλληλεγγύης.

Παρά τα φορολογικά υπερέσοδα, παρέπεμψε στις καλένδες τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και των τεκμηρίων.

Δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει για την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το πραγματικό εισόδημα των πολιτών υποχωρεί σταθερά και οι ανισότητες διευρύνονται ραγδαία.

Είναι πλέον φανερό ότι ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να σταθεί στο πλευρό των μη προνομιούχων και των μεσαίων στρωμάτων.

Η κοινωνική πλειοψηφία έχει επιλογή. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: skai.gr

