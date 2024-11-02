Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ παρέστη σήμερα, στην τελετή παράδοσης - παραλαβής της εν πλω διοίκησης της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» (EUNAVFOR ASPIDES), από τον Ιταλό υποναύαρχο Massimo Bonu στον Έλληνα αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη ΠΝ.

‘Οπως ανακοινώθηκε, στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε επί του αντιτορπιλικού του Ιταλικού Ναυτικού ITS «ANDREA DORIA», παρευρέθηκε από την κυβέρνηση του Τζιμπουτί ο υπουργός 'Αμυνας Hassan Omar Mohamed Bourhan.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο διοικητής της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες», υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ, ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού του Τζιμπουτί πλοίαρχος Ahmed Daher Djama, ο αρχηγός του Ιταλικού Επιτελείου 'Αμυνας στρατηγός Luciano Portolano, η πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τζιμπουτί Sylvie Tabesse, ο πρέσβης της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Αιθιοπία με παράλληλη διαπίστευση στο Τζιμπουτί Agostino Palese, καθώς και η επίτιμη πρόξενος της Ελλάδος στο Τζιμπουτί Αικατερίνη Στουραΐτη.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συνεχάρη τον νέο Διοικητή και τού ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «το Τζιμπουτί αποτελεί τον εταίρο-κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το σημείο του κόσμου» ενώ, συνέχισε λέγοντας ότι «η επιχείρηση "Ασπίδες", είναι μια αμυντική επιχείρηση» αλλά και «η μεγαλύτερης κλίμακας επιχείρηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Η υλοποίησή της είναι καθόλα συμμορφωμένη με το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» συμπλήρωσε.

Δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη ΠΝ «κάθε επιτυχία στο έργο του».

Ακολούθως ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισκέφτηκε τη ναυλοχούσα επί του λιμένα Τζιμπουτί φρεγάτα «Σπέτσαι», στο πλαίσιο συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη της φρεγάτας σχετικά με την αποστολή της.

«Η σημερινή ημέρα έχει μεγάλη σημασία για εμάς στην Ελλάδα, γιατί σήμερα αναλαμβάνει την εν πλω διοίκηση της επιχείρησης "Ασπίδες" το δικό μας το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με τον αρχιπλοίαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας απευθυνόμενος στο πλήρωμα της φρεγάτας.

«Είναι», συνέχισε, «μία στιγμή που επιβεβαιώνει το ρόλο που θέλει να παίξει η πατρίδα μας. Το ρόλο που θέλει να παίξει στη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και στη διασφάλιση της τήρησης των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

«Ο άλλος λόγος που είμαι εδώ όμως, είναι να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Όχι μόνο την προσωπική μου ευγνωμοσύνη, αλλά την ευγνωμοσύνη και της ελληνικής κοινωνίας για αυτό που κάνετε και για αυτό που προσφέρετε» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Ξέρω πολύ καλά ότι σας στείλαμε, ότι βρίσκεστε σε μια περιοχή κινδύνου. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω σε εσάς, αλλά και στις οικογένειές σας, που σας σκέφτονται και εύχονται για την επιστροφή σας, τις θερμές ευχαριστίες μου για το σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε» επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.