Του Αντώνη Αντζολέτου

Το «φλερτ» στην κεντροαριστερά έφτασε μέχρι και την Κύπρο, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο δρόμος είναι μακρύς. «Αγαπητέ Νίκο» ήταν η προσφώνηση του Στέφανου Κασσελάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, «αγαπητέ Στέφανε», απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρχε, ωστόσο η ίδια θέρμη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είδε μέσω των αγνοουμένων μια ευκαιρία συμπόρευσης Αριστεράς και Σοσιαληδημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά τυπικά πως από το 2015 ως ευρωβουλευτής έχει κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Η αλήθεια είναι πως οι δυο αρχηγοί εκπέμπουν σε διαφορετικό μήκος κύματος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την πίεση που θα δεχτεί στο συνέδριο για την ενωμένη κεντροαριστερά ειδικά αν τα δημοσκοπικά νούμερα του κόμματος δεν «ανθούν». Η θέση του είναι πως η Κουμουνδούρου πρέπει να χαράξει τη δική της αυτόνομη πορεία σε συνδυασμό με τις κοινοβουλευτικές συμπράξεις που μπορούν να υπάρξουν με το πράσινο στρατόπεδο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δείξει και αυτός ξεκάθαρα πως δεν έχει στο πλάνο του κάποια είδους ένωση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην προεκλογική περίοδο που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ οι κινήσεις του πρέπει να είναι μετρημένες, καθώς οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι καραδοκούν. Μια λάνθασμένη κίνηση, ένα σήμα που θα παρερμηνευτεί, μπορεί να κοστίσει ενόψει και των συμμαχιών που θα αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα. Η 6η Οκτωβρίου, άλλωστε δεν είναι και τόσο μακριά.

Υπήρξε, πάντως στην Κύπρο και μια άλλη κίνηση του Στέφανου Κασσελάκη που έδειξε πως τα εθνικά θέματα θα μπορούσε να ήταν ένα πρώτο βήμα σύμπλευσης για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πριν επιχειρηθεί η κοινοβουλευτική συμπόρευση από τον Σεπτέμβριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στην εξόριστη μητρόπολη της Κερύνειας, στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, στη διάρκεια του συλλείτουργου ο Στέφανος Κασσελάκης διαμαρτυρήθηκε στον Πρέσβη, όταν διαπίστωσε ότι στη θέση δίπλα του, που ήταν ορισμένη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είχε καθίσει ένας εκπρόσωπος του ΕΛΑΜ Κύπρου, δηλαδή του ακροδεξιού σχηματισμού. Μετά την έντονη αντίδραση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ η θέση παραχωρήθηκε, ως όφειλε, στον Δημήτρη Μάντζο, που εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ.

Αυτό που βλέπουν και οι δυο πλευρές είναι πως το «παγωμένο» κλίμα του προηγούμενου διαστήματος μπορεί να ξεπεραστεί. Είχε διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό με φόντο τις ευρωεκλογές με τη μάχη της δεύτερης θέσεις να μην αφήνει περιθώρια για «φιλοφρονήσεις». Τα επόμενα βήματα θα γίνουν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με το παράδειγμα της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης να αποτελεί το «καλό παράδειγμα». Όταν ολοκληρωθούν οι εκλογές στο ΠΑΣΟΚ και πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο «οδικός χάρτης» για την επόμενη ημέρα θα χαραχτεί και οι εξελίξεις θα τρέξουν προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.

