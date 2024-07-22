Βουλή: Υπερψηφίστηκε στην επιτροπή το νομοσχέδιο για το ψηφιακό σχολείο

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, σε πρώτη ανάγνωση, από την επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, «Ρυθμίσεις για την ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΕΛ.ΛΥ, Πλεύση Ελευθερίας και Σπαρτιάτες, επιφυλάχθηκαν για την ψήφιση του στην ολομέλεια και το ΚΚΕ μαζί με τη Νέα Αριστερά και τη ΝΙΚΗ, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.

Είχαν προηγηθεί οι προτάσεις, παρατηρήσεις και ενστάσεις των αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων, που είχαν κληθεί στην αρμόδια Επιτροπή να καταθέσουν τις απόψεις τους καθώς και οι διαβεβαιώσεις της υφυπουργού Παιδείας, Ιωάννας Λυτρίβη ότι «θα ληφθούν υπόψη οι βελτιωτικές και πολύ χρήσιμες απόψεις τους». Παράλληλα, η κ. Λυτρίβη απέρριψε αιτιάσεις και φόβους για κατάργηση της δια ζώσης εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι «είναι προφανώς αδιαμφισβήτητη η υπεροχή της δια ζώσης έναντι της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

«Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να περνά από κανενός το μυαλό. Όμως η εμπειρία της πανδημίας, μας έδειξε ότι αν δεν υπήρχαν τα τεχνικά εργαλεία, η ψηφιακή διευκόλυνση, τα παιδιά θα έμεναν εκτός μαθησιακής διαδικασίας για περίπου δύο χρόνια με ανυπολόγιστες συνέπειες», επεσήμανε.

Η κ. Λυτρίβη έδωσε έμφαση στις διατάξεις «για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού με παροχή δωρεάν ψηφιακού φροντιστηρίου και επαγγελματικού προσανατολισμού», υπογραμμίζοντας ότι «όλες οι πλατφόρμες θα είναι απολύτως προσβάσιμες και στα άτομα με αναπηρία».

«Όλοι συνομολογούμε, με βάση και τα διεθνή στοιχεία στο κομμάτι της νεανικής ανεργίας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, ότι χρειάζεται ενίσχυση. Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι ένα μέσον, και ναι, θα είναι δωρεάν», είπε. «Έχει ήδη εξασφαλιστεί ένα ποσό ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 15 εκ. ευρώ για τέσσερα χρόνια» συμπλήρωσε.

Απαντώντας στον πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ, που ανέφερε ότι μένουν άλυτα όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση, η υφυπουργός Παιδείας αντέτεινε ότι, «προφανώς και δεν αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης». Όπως είπε, «το παρόν είναι ένα ερανιστικό νομοσχέδιο, το οποίο αντιμετωπίζει τα επείγοντα ζητήματα που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης» και προανήγγειλε ότι «στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας είναι, το φθινόπωρο να έρθει νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου εκεί θα εκτιμηθούν όλα τα αιτήματα και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς θα προχωρήσουμε σε σχετική νομοθέτηση».

Τέλος η υφυπουργός Παιδείας διέψευσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» σύμφωνα με το οποίο «ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση καθηγητών δευτεροβάθμιας σε θέση δασκάλων στα δημοτικά σχολεία, αρχικά στα ιδιωτικά».

«Αν έχουμε την πρόθεση να κάνουμε οτιδήποτε, αυτό αποτυπώνεται εντός του παρόντος σχεδίου νόμου, οπότε, για να μην βλέπετε κάτι τέτοιο και να μην έχουμε πει κάτι τέτοιο, πάει να πει ότι δεν συνιστά πρόθεσή μας» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αντίθετα, πρόθεσή μας συνιστά να ρυθμιστεί το αρρύθμιστο ζήτημα των κέντρων μελέτης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς» συμπλήρωσε η υφυπουργός.



Οι απόψεις των φορέων

Από την πλευρά των αρμόδιων φορέων, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος, χαρακτήρισε «χρήσιμο το ψηφιακό φροντιστήριο», εκφράζοντας παράλληλα την διαφωνία του «με τυχόν κατάργηση της δια ζώσης εκπαίδευσης και την αντικατάσταση της με τηλεμαθήματα, τα οποία πρέπει να περιοριστούν για αναγκαίες μόνο περιπτώσεις».

Προβληματισμό εξέφρασε και για «την δυνατότητα με υπουργική απόφαση να επεκτείνεται η ψηφιακή εκπαίδευση με τηλεμαθήματα», ενώ επεσήμανε ότι πρέπει «η όλη διαδικασία της ψηφιακής βάσης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, να παραμείνει στο Δημόσιο, να ενισχυθεί περισσότερο με δημόσιους ειδικούς συμβούλους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και να μην δοθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων στους ιδιώτες».

Επίσης, χαρακτήρισε θετική την διάταξη για τις αυτόνομες τάξεις σε παραμεθόριες περιοχές με την τοποθέτηση τριών εκπαιδευτικών.

Ο Σπύρος Μαρίνης, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου, κατηγορώντας το υπουργείο Παιδείας ότι «δεν έχει λάβει υπόψη του καμία από τις προτάσεις των 80.000 μελών της, ανοίγοντας τον δρόμο της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης και απαξιώνοντας τους εκπαιδευτικούς».

«Κανένα μέτρο στήριξης των εκπαιδευτικών, τίποτα για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς και τους αναπληρωτές ή για την θωράκιση των υποδομών. Έχει καταγραφεί η διαφωνία μας για τα κριτήρια επιλογής. Είναι ένα νομοσχέδιο που ξεκινά με ευχές περί αναβάθμισης της εκπαίδευσης, που όμως καταλήγει στο ίδιο αδιέξοδο και στον δρόμο της ιδιωτικοποίησης. Οι ψηφιακές τάξεις προωθούνται ως αντικατάστατο της δια ζώσης εκπαίδευσης. Το υπουργείο βλέπει τις προσλήψεις ως κόστος, παραβλέπει σημαντικά ζητήματα, αφήνει να συνεχίζονται οι αδιαφανείς διαδικασίες και έχει λογική ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης. Εμείς ζητάμε πλήρως στελεχωμένα σχολεία. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ενδοσχολική βία αγνοούνται τα γενεσιουργικά προβλήματα. Είναι ένα ακόμα βήμα ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης. Το άρθρο 18 είναι η αποθέωση της λογικής κόστους-οφέλους. Η προώθηση της τηλεκπαίδευσης γίνεται με τη λογική περικοπών, ενώ οι αποσπάσεις μεταθέσεις γίνονται χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρίνης.

Ο Ιωάννης Φασουλάκης, πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, έκανε λόγο για «λογική κόστους-οφέλους του νομοσχεδίου», τόνισε «την ανάγκη στελέχωσης των σχολείων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, την κατάργηση του θεσμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την θεσμοθέτηση μόνιμου προσωπικού, την εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών από δημόσιο φορέα, και την δια ζώσης εκπαίδευση, με ένα σύστημα διαφάνειας το οποίο θα διασφαλίζει πλήρως την πρόσβαση στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, χωρίς κόφτες».

Ο Γιάννης Λυμβαίος, οργανωτικός γραμματέας των ΕΣΑμεΑ, χαρακτήρισε πολύ θετική τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία για το ψηφιακό σχολείο, όμως, όπως είπε, «πρέπει να διασφαλίζει πλήρως και την καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, τόσο στην εκπαίδευσή τους, όσο και στην μεταφορά τους».

«Θέτουμε οριζόντια το ζήτημα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, και στην φυσική, και στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Είναι για εμάς μείζονος σημασίας να καλύπτει, όχι μόνο τους μαθητές με αναπηρία, αλλά και τους καθηγητές και τους γονείς με αναπηρία.

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην προσβασιμότητά τους, ενώ το σχετικό πόρισμα που έχει συνταχθεί, δεν υλοποιείται», είπε.

Θετικός στο νομοσχέδιο δήλωσε ο Σταύρος Δουλκερίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Αποφοίτων ΠΑΔΑ, επισημαίνοντας ότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημά τους.

«Διασφαλίζεται πλέον, πως όλοι οι απόφοιτοι των τμημάτων της σχολής μηχανικών ΠΑΔΑ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν πενταετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, θα συμπεριληφθούν στις αντιστοιχίσεις με τμήματα πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ. Η εν λόγω τροποποίηση θα αποτελέσει εχέγγυο για την νέα ΕΣΕΑΑ κατάληξη της δίκαιης προσπάθειάς μας για την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε χιλιάδες αποφοίτους διπλωματούχους μηχανικούς του ΠΑΔΑ», τόνισε.

Ο Ιωάννης Σεϊμένης, πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, υποστήριξε ότι «το νομοσχέδιο προσπαθεί να λύσει ήσσονος σημασίας ζητήματα, ενώ δεν ρυθμίζονται σοβαρά προβλήματα, όπως αυτά που αφορούν τις ακαδημαϊκές υποτροφίες. Ο ίδιος ζήτησε, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έχουν πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία και οι αποφάσεις να λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου.

Ο Σπύρος Δουκάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έκανε λόγο για «εξαιρετική πρωτοβουλία που θα προσφέρει πολύ θετικά στην εκπαιδευτική κοινότητα, και χαρακτήρισε την ψηφιακή πύλη «ουσιαστική στήριξη με υψηλή ποιότητα σε μαθητές και καθηγητές».

Στο ίδιο θετικό πνεύμα κινήθηκε και η Γεωργία Ρεμπούτσικα, διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σημειώνοντας ότι «ενισχύεται το εθνικό κέντρο με την ψηφιακή πλατφόρμα και ο θεσμός αυτός, μόνο θετικά θα λειτουργήσει για τον επαγγελματικό προσανατολισμό».

Ο Γιώργος Μελισσάριος, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο δεν λήφθηκε υπόψη η ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ τα άρθρα είναι υπέρ των ιδιοκτητών και όχι των εργαζομένων, την ίδια στιγμή που έχει απολυθεί το 1/3 του κλάδου.

«Υπάρχει ένοχη σχέση διαπλοκής με ιδιωτικά σχολεία, τα οποία τα αφήνουν να λειτουργούν χωρίς έλεγχο. Η καθιέρωση της ψηφιακής πλατφόρμας είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αρκεί να υπάρχουν πρόνοιες, να προστατεύονται οι εργασιακές σχέσεις, να δίνονται κίνητρα και να παραμένει στον έλεγχο του Δημοσίου - και το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τη πλατφόρμα για την ενδοσχολική βία», σημείωσε.

Ο Νίκος Σκίκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής, υπογράμμισε ότι «η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές της σχολικής εκπαίδευσης, έδωσε μια συγκεκριμένη ώθηση και τώρα μπορεί να αξιοποιηθεί, κάνοντας και ένα μεγαλύτερο βήμα όσον αφορά και στο κομμάτι του Ψηφιακού Φροντιστηρίου».

«Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στο ζύγι τα θετικά και τα αρνητικά. Εμείς θεωρούμε ότι γέρνουν προς τη θετική πλευρά τα άρθρα αυτά, όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης», συμπλήρωσε.

Θετικός στο νομοσχέδιο εμφανίστηκε και ο Θωμάς Γούβαλης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίου Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όπως είπε, «η συνεισφορά του Μητρώου, θα μπορεί μέσω της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπόλοιπων πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία των (ΣΑΕΚ), να αποδειχθεί και στην πράξη, ένα σημαντικό εργαλείο - όπως τα τελευταία χρόνια που έχει δώσει σημαντικές λύσεις και στη συνεισφορά του ως προς την εξοικονόμηση πόρων».

«Θα μπορεί, μέσα από την πλατφόρμα του Μητρώου, να γίνει η συμβασιοποίηση των εκπαιδευτών, η ανάθεση των μαθημάτων, και ο κάθε εκπαιδευτής να έχει την εικόνα γύρω από τον τρόπο με τον οποίον γίνονται οι αναθέσεις, αλλά και γενικότερα για όλη την λειτουργία του Μητρώου, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μια πράσινη λειτουργία», πρόσθεσε.

«Εύστοχες στο σύνολό τους» χαρακτήρισε τις διατάξεις για την εντόπιση και εξάλειψη της βίας στον αθλητισμό, ο Ηλιάδης Χρήστος, αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας, τονίζοντας ότι τα άρθρα 84, 87 και 88 είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο σε ότι αφορά τη στοχοθεσία και την επίλυση προβλημάτων, αλλά και ως απόρροια της τεχνογνωσίας που αποκομίστηκε και στην πράξη από τη λειτουργία της επιτροπής, στο πλαίσιο του νόμου 5085/2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.