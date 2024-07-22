Σε αλλαγή του συνόλου της διοίκησης της Δημοτικής Αστυνομίας και των Δημοτικών Αστυνομικών τμημάτων προχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε συνέχεια της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών, στο οποίο συμμετείχε και o συλληφθείς και ήδη προφυλακισθείς προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε καμία εγκληματική και παραβατική συμπεριφορά», δήλωσε ο κ. Δούκας, ενώ τόνισε: «Θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε κρούσματα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης, καθώς και σε συμπεριφορές που υπονομεύουν το έργο της Δημοτικής μας Αρχής που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των Αθηναίων. Λαμβάνουμε κάθε μέτρο που απαιτείται για να αποτρέψουμε και να εξαλείψουμε τα φαινόμενα αυτά, όπου και εάν υπάρχουν».

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη δρομολογήσει μια σειρά ενέργειες - και πριν την αποκάλυψη των τελευταίων περιστατικών - με σκοπό την απρόσκοπτη και με διαφάνεια αδειοδότηση και λειτουργία των καταστημάτων, καθώς και τον έλεγχο που πρέπει να διενεργούν οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων, το αμέσως επόμενο διάστημα, προβλέπεται η καθολική αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, μέσω του οποίου θα υπάρξει πλήρης χαρτογράφηση των καταστημάτων, η δραστική αλλαγή της Κανονιστικής των καταστημάτων, που θα θεσπίζει αυστηρούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας αλλά και η υποχρέωση των επαγγελματιών να αναρτούν στην είσοδο των καταστημάτων τους QR Code, με την άδεια λειτουργίας, τον ακριβή χώρο που τους έχει παραχωρηθεί για τα τραπεζοκαθίσματα και το σχετικό σχέδιο που θα έχει εκπονηθεί από μηχανικό.

Παράλληλα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, επεξεργάζεται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας, που θα επεκταθούν στη συνολική διαχείριση των καταγγελιών για να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά ενδεχόμενα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.