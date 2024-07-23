Οι προθέσεις της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - «Όχι» στην παροχολογία, «ναι» στις ενέσεις στήριξης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με δεδομένο ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο παροχολογίας ενόψει της ΔΕΘ, όπως παραδοσιακά είθισται κατά την κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού, το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζεται συντηρητικά για το κυβερνητικό πλάνο που θα παρουσιαστεί από το Σεπτέμβριο και μετά, αλλά και για όσα θα περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2025.

«Εάν μιλάτε για πακέτο παροχών, νομίζω ότι μάλλον θα απογοητεύσω αυτούς οι οποίοι περιμένουν ότι σήμερα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να έρθουμε με ένα γενναιόδωρο πακέτο, ως πρώιμος Αϊ Βασίλης να μοιράσει χρήματα που το κράτος δεν διαθέτει» είχε δηλώσει στην πρόσφατη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκιαγραφώντας τις προθέσεις του. Τα περιθώρια ελιγμών άλλωστε είναι στενά, με τις παροχές να μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο καθώς κεντρικός στόχος είναι η χώρα να μη στείλει σε καμία περίπτωση σήμα δημοσιονομικής χαλάρωσης. «Η προσήλωση στη δημοσιονομική, δεν θα έλεγα πειθαρχία, αλλά στη δημοσιονομική τάξη την οποία πρώτα και πάνω απ’ όλα εμείς πρέπει να επιβάλουμε στους εαυτούς μας είναι δεδομένη για αυτή την κυβέρνηση» τόνισε στην ίδια συνέντευξη ο πρωθυπουργός.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει τα ήδη εξαγγελθέντα σχετικά με τις πολιτικές εκείνες που θα βελτιώνουν συνεχώς την καθημερινότητα του πολίτη η οποία παραμένει βασική προτεραιότητα.

Και αυτή η καθημερινότητα μπορεί να «κρύβει» και έκτακτα γεγονότα ή καταστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως οι κίνδυνοι που κρύβει το «καυτό» δίμηνο που έχει μπροστά η χώρα με ενεργό τον κίνδυνο πυρκαγιών ή καταστροφών που πιθανόν να απαιτήσουν και έκτακτες δαπάνες όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Αντίστοιχα, η ρευστότητα στην αγορά ενέργειας με τις αυξομειώσεις στις τιμές χονδρικής του ρεύματος, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που δεν μπορεί να μην υπολογίζει η κυβέρνηση, και τα αρμόδια υπουργεία, στο πλαίσιο της ελάφρυνσης που επιδιώκεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ήδη άλλωστε έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιδοτήσεων εάν και εφόσον χρειαστούν και μετά τον Αύγουστο, μήνα κατά τον οποίο έχει αποφασιστεί η στήριξη των καταναλωτών από τους αυξημένους λογαριασμού.

Παράλληλα μία νέα επιταγή ακρίβειας, ως έκτακτο επίδομα, ήδη έχει εξαγγελθεί ότι θα δοθεί στους δικαιούχους πριν τα Χριστούγεννα και πιθανότατα θα ανακοινωθεί λεπτομερώς από τον πρωθυπουργό, στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Όπως προανήγγειλε ο ίδιος, πάντως, τα χρήματα αυτά θα βρεθούν από την επιβολή προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης 33% στα πλεονάζοντα κέρδη των διυλιστηρίων.

Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα εφάπαξ βοήθημα στις ευάλωτες ομάδες, και δη στους χαμηλοσυνταξιούχους, που δεν έχουν δει αύξηση στις συντάξεις τους ,λόγω της προσωπικής διαφοράς.

Προς ώρας ωστόσο δεν έχει υπολογιστεί το ακριβές ποσό που θα διατεθεί, αλλά πέρσι το αντίστοιχο έκτακτο επίδομα ήταν 100 έως 200 ευρώ για συνταξιούχους που είχαν περισσότερη από 10 ευρώ προσωπική διαφορά και σύνολο συντάξεων έως 1.600 ευρώ. Και το ποσό κυμαινόταν ανάλογα με το ύψος της σύνταξης που ελάμβαναν.

Παράλληλα με το στεγαστικό να παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες λόγω της αύξησης των τιμών των ενοικίων αλλά και τη δυσκολία απόκτησης ενός δικού τους σπιτιού, και το ζήτημα αυτό έχει τεθεί ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα η οποία έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά από προγράμματα που βοηθούν τους πολίτες όπως το ‘Σπίτι μου', το ‘Ανακαινίζω-Νοικιάζω' αλλά και το πρόγραμμα εύρεσης στέγης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και το «Κάλυψη», το οποίο προέταξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το οποίο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, μετά τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το Πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ», έχει προϋπολογισμό συνολικού ύψους 21,5 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιείται σε 44 Δήμους της χώρας, αφορά ακίνητα τα οποία διατίθενται σε δικαιούχους ηλικίας 25 έως 39 ετών που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον ΟΠΕΚΑ και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα εντάσσονται, με επιπλέον μοριοδότηση, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος:

- Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες,

- άτομα με αναπηρία άνω του 67%,

- νοικοκυριά υπό έξωση από ενοικιαζόμενη κατοικία,

- μονογονεϊκές οικογένειες,

- οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά,

- άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ,

- γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που φιλοξενούνται σε ξενώνες με ή χωρίς τα παιδιά τους,

- άτομα ή οικογένειες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.



Μέσω του προγράμματος, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναλαμβάνει την κάλυψη του μισθώματος για τρία χρόνια και επιπλέον το κόστος μετακόμισης και μεταφοράς των λογαριασμών ΔΕΚΟ.

Πηγή: skai.gr

