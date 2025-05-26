Ντόρα Μπακογιάννη: Έχω πλήρη συνείδηση του τι σημαίνει Χαμάς αλλά υπάρχουν και όρια

«Έχω πλήρη συνείδηση του τι σημαίνει Χαμάς αλλά υπάρχουν και όρια. Όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Και σε αυτήν την περίπτωση, έχω την αίσθηση ότι ξεπερνιούνται», ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη κατόπιν σχετικής επισήμανσης δημοσιογράφου.

Πιο συγκεκριμένα, σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι παρά τη διεθνή κατακραυγή, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του, η κα Μπακογιάννη σημείωσε ότι: «Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχει στρατό. Έχουμε όμως το ηθικό κύρος – το οποίο είναι μάλιστα εξαιρετικά μεγάλο – να κάνουμε προσπάθεια να πείσουμε, ότι και ένας έξυπνος λαός όπως το Ισραήλ, αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινδυνεύει να δημιουργήσει μία δεύτερη γενιά τρομοκρατών της Χαμάς. Με ξέρετε καλά. Ξέρετε τη μάχη που έχω δώσει ενάντια στη διεθνή τρομοκρατία. Έχω πλήρη συνείδηση του τι σημαίνει Χαμάς αλλά υπάρχουν και όρια. Όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Και σε αυτήν την περίπτωση, έχω την αίσθηση ότι ξεπερνιούνται».

Αναλυτικότερα, στο ξενοδοχείο Avra στο Κολυμπάρι, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, η πολιτική επιτροπή του συμβουλίου της Ευρώπης με επίκεντρο τη θηριωδία στη Γάζα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Περισσότεροι από 70 βουλευτές από 28 χώρες της Ευρώπης και μεταξύ αυτών το σύνολο της ελληνικής και κυπριακής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, παρευρίσκονται στις εργασίες της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρο Ρουσόπουλο ενώ η συμμετοχή των μελών είναι μια από τις μεγαλύτερες.

Στη σημασία της σημερινής συνεδρίασης στα Χανιά, «την ώρα που τριγύρω μας μαίνονται πόλεμοι, καταπατώνται κατάφωρα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν παιδιά δεν προστατεύονται, όταν απειλούνται με λιμό, με ασιτία, με βομβαρδισμό», αναφέρθηκε η πρόεδρος της ελληνικής αντιπροσωπείας, Ντόρα Μπακογιάννη ενώ ως αυριανή εισηγήτρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι «στόχος είναι το συμβούλιο της Ευρώπης να απευθύνει έκκληση ώστε ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί και πάνω από όλα η έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας να σταματήσει αμέσως: να υπάρξει μια σοβαρή παρέμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία των αμάχων και να δούμε τι παραπάνω είναι εφικτό να γίνει σήμερα ώστε αυτός ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί και η έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας, να σταματήσει αμέσως».

Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, σημείωσε ότι πρέπει τα Χανιά με τη δημοκρατική ιστορία, τους αγώνες, τις επαναστάσεις, να λειτουργήσουν ως σύμβολο Δημοκρατίας χωρίς ισότητα ακόμα και οικονομική δεν υπάρχει και αναφέρθηκε στην παγκόσμια οικονομική ανισότητα και την τεράστια συγκέντρωση πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για το κράτος δικαίου στη χώρα μας: «Εξετάζοντας τις παγκόσμιες εξελίξεις βλέπουμε ότι ένα βασικό πρόβλημα της δημοκρατίας είναι η τεράστια οικονομική ανισότητα που υπάρχει. Δημοκρατία χωρίς ισότητα δεν υπάρχει. Αυτή η τεράστια οικονομική ανισότητα και η τεράστια συγκέντρωση του πλούτου σε διεθνές επίπεδο αλλά και εδώ στην Ελλάδα, έχει επιπτώσεις στη δημοκρατία, γιατί αυτός ο πλούτος γίνεται πολιτική δύναμη που διαφθείρει τους θεσμούς, εξαγοράζει τα μέσα ενημέρωσης, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Το βλέπουμε παντού αυτό.

Συγκεκριμένα για τη χώρα μας, έκανε λόγο για μια «γενικευμένη υπονόμευση του κράτους δικαίου από μία ολιγαρχία και μια αντίληψη συγκεντρωτισμού από τη σημερινή Κυβέρνηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα βρούμε μπροστά μας» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους. «Η έλλειψη κράτους δικαίου, αφορά και την τσέπη μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι άσχετα αυτά τα δύο».

«Η θέση της μεγάλης πλειοψηφίας της Βουλής των Ελλήνων είναι ειρήνη και στις δύο εμπόλεμες περιοχές και σε ό,τι αφορά τη Γάζα κυρίως ανθρωπιστική βοήθεια» σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση:

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσσόπουλος, αναφέρθηκε στον ρόλο και τη σημασία του θεσμού

Στο χαιρετισμό του από το Βήμα της συνεδρίασης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, διαπίστωσε ότι σήμερα «κινδυνεύουν βασικοί πυλώνες της Ευρωπαϊκής ιδέας.

Δυστυχώς, αυτή η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο βαθιάς αποσταθεροποίησης, καθώς τίθενται σε αμφισβήτηση -αν όχι σε ευθεία απειλή- βασικοί πυλώνες του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς τάξης που θεσμοθετήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» τόνισε, σημειώνοντας ότι «Η Ευρώπη και όλος ο κόσμος είναι μπροστά σε νέα σταυροδρόμια και είναι ζωτικής σημασίας ο ρόλος της Ευρωπαϊκών θεσμών να προστατεύουν τη δημοκρατία».

«Σε μια περίοδο αλλαγών και έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων είναι σημαντικό να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να χαράσσουμε δρόμους» ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Οικονόμου.

