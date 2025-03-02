Τα συλλαλητήρια της Παρασκευής για τα Τέμπη και το μήνυμά τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στην ΕΡΤ1.

«Οι συμπολίτες μας συμμετείχαν σε όλη την Ελλάδα με τον τρόπο που άρμοζε και πρέπει σε αυτήν την τραγική υπόθεση: μαζικά, ειρηνικά - πολύ βασικό - και βέβαια, με το συλλογικό αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης αλλά και με μια σθεναρή κι επίμονη υπενθύμιση προς την οργανωμένη Πολιτεία ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά της και να παραδίδει, να δημιουργεί ένα καλύτερο κράτος», ανέφερε εισαγωγικά ο Θ. Κοντογεώργης και προσέθεσε:

«Η κυβέρνηση είναι σύστοιχη με αυτό, το αφουγκράζεται, το αντιμετωπίζει με την απαραίτητη ενσυναίσθηση που απαιτείται, αλλά και με την ψυχραιμία και αποφασιστικότητα που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός, κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει, προφανώς ένα γεγονός - τομή, πάνω σε αυτόν τον άξονα θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα», διαβεβαίωσε.

Στηλίτευσε όμως από την άλλη, την τακτική της αντιπολίτευσης λέγοντας πως τις τέσσερις εβδομάδες που μεσολάβησαν από τα πρώτα συλλαλητήρια «είδαμε να ξεπερνιέται ένα όριο που έχει να κάνει με την καλοδεχούμενη κι εύλογη κριτική στην κυβερνητική πολιτική σε μια προσπάθεια να υπονομευθεί συνολικά το θεσμικό οικοδόμημα, η αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Έχει μεγάλη σημασία να προστατεύσουμε όλο το πολιτικό σύστημα», επεσήμανε.

Και, περιέγραψε τη βούληση της κυβέρνησης «να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στις τομές εκείνες που απαιτούνται και για να παραδώσουμε ασφαλείς σιδηρόδρομους - υπάρχει ένα πλάνο για το επόμενο διάστημα, το οποίο πρέπει να εντατικοποιηθεί - αλλά και σε όλες τις σχέσεις του πολίτη με το Δημόσιο».

Καθώς δε, τέθηκε επί τάπητος η αποχή των πολιτών από τις εκλογές, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μίλησε για την υποχρέωση, «κυρίως της κυβέρνησης αλλά και όλου του πολιτικού συστήματος, απέναντι στο 55%, το οποίο δεν συμμετέχει και δεν πρέπει να βρει καταφύγιο στα άκρα, σε μια λογική απαισιοδοξίας ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Πρέπει να δείξουμε στον πολίτη ότι τα πράγματα προχωρούν, δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, για την ψηφιοποίηση, την υγεία, την παιδεία, να έχει η χώρα μας φωνή, να έχουμε σταθερή οικονομία, να μπορούμε να βοηθάμε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Φαίνεται ότι αυτό πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα», αναγνώρισε εν κατακλείδι.

Ζήτησε, ωστόσο, να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, με την ταυτόχρονη διευκρίνιση ότι «για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην πολιτική, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ορατό. Σε αυτό δουλεύουμε και με αποφασιστικότητα θα προχωρήσουμε», ήταν το μήνυμα που έστειλε θυμίζοντας συγχρόνως το σημείο αφετηρίας της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και τις κρίσεις που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια.

«Την εντολή που λάβαμε το 2023 την διαχειριζόμαστε με μετριοπάθεια. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα κι αποφασιστικά, με ακόμη περισσότερη μετριοπάθεια, σύνεση και εντατικοποίηση δουλειάς», τόνισε επίσης και ξεκαθάρισε, σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, ότι «η κυβέρνηση δεν θα μπει στην πολιτική κλωτσοπατινάδα. Έχει δουλειά μπροστά της, αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η απόφαση του πρωθυπουργού κι έτσι θα συνεχίσουμε». Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «το δημόσιο ύφος και ήθος πρέπει να είναι σύστοιχο με την προσπάθεια».

Εστιάζοντας στις κοινοβουλευτικές εξελίξεις των επόμενων ημερών, ο Θ. Κοντογεώργης μίλησε αρχικώς για την... «πρωτοτυπία να έχει προαναγγελθεί μια πρόταση μομφής». Την ίδια ώρα, «τα πορίσματα μπορεί να συγκρούονται με τις προτάσεις τους στην προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο», παρατήρησε επικρίνοντας την αντιπολίτευση για προσπάθεια κεφαλαιοποίησης όσων έχουν γίνει.

Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση πάντως, «θα διευκολύνουμε την προανακριτική, ενώ στην πρόταση μομφής θα είμαστε εκεί για να απαντήσουμε, να παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει, σε τι πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν θα γίνει σε πνεύμα πολιτικής οξύτητας που κάποιοι επιδιώκουν. Η δική μας πρόθεση είναι να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς, τέλος, για το σενάριο του ανασχηματισμού, απάντησε πως αυτό είναι απόφαση του πρωθυπουργού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

