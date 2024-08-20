ΣΥΡΙΖΑ: «Με καθυστέρηση και σε προστατευμένο περιβάλλον η επίσκεψη Μητσοτάκη στα καμένα»

Στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζοντας ότι «έγινε με καθυστέρηση και σε προστατευμένο περιβάλλον».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σε προστατευμένο περιβάλλον, με τα ΜΑΤ απέναντι στους πολίτες που διαμαρτύρονταν, με κλειστούς τους δρόμους προς την Πεντέλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδέησε να επισκεφτεί τις καμένες περιοχές της πρωτεύουσας, μια βδομάδα και πλέον μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Το πλέον λυπηρό, ωστόσο, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε τίποτα χειροπιαστό να πει, πέρα από χιλιοειπωμένες εξαγγελίες σε νέο περιτύλιγμα. Θα καθαριστούν τα καμένα, θα φτιαχτούν "ειδικά σχέδια" και θα γίνουν νέες "μελέτες".

Επιχειρεί να αποδομήσει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας: «Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε καθαρισμούς εντός των οικισμών που εισέβαλε η φωτιά στο πλαίσιο του προγράμματος anti-nero και της έκτακτης επιχορήγησης του Υπ. Εσωτερικών προς τους δήμους. Μόνο που σκοπός του προγράμματος "antinero" δεν είναι το κλάδεμα και ο καθαρισμός, αλλά η δημιουργία μεγάλων αντιπυρικών ζωνών για να μην επεκτείνεται μια δασική πυρκαγιά.

Εξήγγειλε μελέτες που θα ανατεθούν στον ΟΦΥΠΕΚΑ και στις δασικές υπηρεσίες. Δηλαδή επιβεβαίωσε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν σοβαρές μελέτες αντιπυρικής προστασίας.

Αναφέρθηκε στα δισ. για την αναβάθμιση των συστημάτων και των υποδομών της πολιτικής προστασίας, αλλά ξεχνά πως στο πρόγραμμα "Αιγίς" η εξέλιξη είναι αργή και οπισθοβαρής. Η χώρα χρειάζεται ένα πιο φιλόδοξο εμπροσθοβαρές πρόγραμμα που θα εξασφαλίζει πολλά σοβαρότερα μέσα για την πολιτική προστασία και την πρόληψη. Με διαφάνεια και χωρίς κατασπατάληση των πόρων υπέρ των "ημετέρων της κυβέρνησης.

Προσπάθησε μάλιστα για μια ακόμη φορά να βάλει μπροστά την "ατομική ευθύνη", αναφερόμενος σε εποπτικά εργαλεία, δυνατότητες ελέγχων και κυρώσεων και την πολιτική για τους καθαρισμούς οικοπέδων».

Κλείνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: «Η Πολιτεία οφείλει, μέσα από το πρόγραμμα anti-nero, να υπηρετήσει την αποστολή της για τη μείωση της καύσιμης ύλης σε μια δασική έκταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρέπει να παριστάνει τον περισπούδαστο τεχνοκράτη της αριστείας όταν επί διακυβέρνησής του έχει καεί το 2,8% της χώρας. Ας σηκώσει μια φορά πραγματικά τα μανίκια, γιατί αλλιώς η ζημιά που προκαλεί η ανύπαρκτη πολιτική του στην πυροπροστασία θα χρειαστεί προσπάθειες δεκαετιών για να αντιστραφεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

